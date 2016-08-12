国际油市：油价攀高，受到产油国可能商讨稳定油市的消息提振

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)表示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将在9月26-28日阿尔及利亚的非正式会议期间讨论市场状况，包括可能采取稳定油价所需的行动。

这对油市构成支撑。

“油市中有关减产的传言推动油价隔夜飙升，”澳新银行周五表示。

当前油价仍较6月份的前次高点低出约12.5%，因全球仓库油满为患以及供过于求给市场造成了压力。

AB Bernstein称，7月份全球石油日产量较上月增长近80万桶至9,701万桶，而6月份商业库存增长570万桶至30.9亿桶。

“7月份全球石油加工利润趋于下行。7月布兰特原油裂解价差为每桶3.02美元(低于6月份的4.85美元)，欧洲的炼厂产能利用率6月为82%。美国墨西哥湾原油裂解价差为每桶5.06美元(较上月减少0.03美元)，产能利用率为87%。新加坡的裂解价差在每桶4.74美元(较上月减少1.03美元)，”AB Bernstein称。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻