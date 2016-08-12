国际油市：油价攀高，受到产油国可能商讨稳定油市的消息提振

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)表示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将在9月26-28日阿尔及利亚的非正式会议期间讨论市场状况，包括可能采取稳定油价所需的行动。
这对油市构成支撑。
“油市中有关减产的传言推动油价隔夜飙升，”澳新银行周五表示。
当前油价仍较6月份的前次高点低出约12.5%，因全球仓库油满为患以及供过于求给市场造成了压力。
AB Bernstein称，7月份全球石油日产量较上月增长近80万桶至9,701万桶，而6月份商业库存增长570万桶至30.9亿桶。
“7月份全球石油加工利润趋于下行。7月布兰特原油裂解价差为每桶3.02美元(低于6月份的4.85美元)，欧洲的炼厂产能利用率6月为82%。美国墨西哥湾原油裂解价差为每桶5.06美元(较上月减少0.03美元)，产能利用率为87%。新加坡的裂解价差在每桶4.74美元(较上月减少1.03美元)，”AB Bernstein称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/孙国玉；审校 杜明霞/白云)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。