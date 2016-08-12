港报财经评论：深港通好事近，国指发力破顶--经济日报8月12日

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
深港通好事近 国指发力破顶/ 林瑞芬
港股续炒落后，国指 终步恒指上破今年4月阻力并高收于其上，昨收报9,423点，升1.2%。恒指 升0.4%，收报22,580点，大市成交额758亿港元。
内银及内险股抽上，工行 、建行 、平保 等升幅2.1%至2.2%不等，带动国指，技术上，国指成功突破9,300点，挑战10,000水平。
至于恒指，正反覆趋探23,000左右的中期阻力，轮流炒之势仍维持，在深港通憧憬又起下，券商股落镬起势炒，第一上海 、国泰君安 、英皇证券 、中信证券 、申万宏源 及海通国际 等昨涨幅4.2%至13%不等。其实，中、港两地近月交投都有收缩之现象，券商股的基本面吸引力有限，但消息炒作，有得博，深港通消息一日不落实，投机炒作总有藉口。多一分清醒，一旦期待已久的深港通消息落实，投机者是追涨的多，还是藉口获利回吐的多，相信大家心里有数！留待市场告之。
中移动 刚公布截至今年6月底止中期业绩，纯利按年升5.6%至605.72亿元人民币，略优于市场预期；每股盈利2.96元，美中不足是，中期股息按年略为减少2.4%至每股1.489港元，派息比率维持近43%。集团的4G渗透率已达至51.2%，手机上网流量中4G网络流量占比提升至88%，4G DOU增幅达到31.9%，带动移动ARPU提升，促进流量再创新高。相信市场也满意集团的成绩，有利股价反覆探高挑战100港元，昨收96.7元，升0.7%。
至于长和 ，半年赚149.2亿港元，按年升3.2%，符合市场预期。昨该股收报93.25港元，跌0.75%。
蓝筹股再评，数番只之前已公布业绩的港铁公司 。今周股价从高而落，主因是借半年纯利跌藉口，惟这是否就是已终结中期升浪，还不宜早下判断。近年港股投资者可分两极，一是持有高息、稳健蓝筹股，一是博到尽跟大妈去炒细价股及创业板股份。中型基金股被捧得起的，寥寥可数。港铁这类蓝筹实力股，投资者除非有更好的选择，不然相信始终有市场，股价调整过后，升浪可望延续的可能性高。在预期股价调整有限度下，附图所示，港铁股价50天綫约40元水平应有不俗支持，昨收报42.05港元。
先看港铁业务，上半年赚51.2亿港元，按年下跌37.5%，主因是物业销售下降，抵销了地铁和零售商业业务稳定贡献。大多捧港铁的投资者，主要看重铁路收入、物业租金及管理收入的平稳面，这长远还是稳健（事实上两者自2009年至今保持着升势），而物业销售的收入波动性是常态，是市场可以接受的。据公司行政总裁梁国权指出，深圳天颂销售会于下半年开始入帐，加上，出售现有的尚余单位及车位，故下半年度的物业销售收入将会有所改善。
港铁业绩后，据野村国际报告认为，预期港铁会有持续稳健的增长，原因是受惠于载客量自4月起改善、票价上升、成本受控使毛利稳定、近日大众零售销售没有再进一步恶化。此外，新铁路綫的工程进度符合开通时间，料成2017年度上半年的盈利催化剂。公司管理层指引，2016至2018年度的资本开支是380亿港元，低于之前的指引400亿港元，在良好的铁路现金流入，未来派息政策的持续性也是有把握的，维持港铁「买入」的投资评级，并维持目标价45.85港元。
至于美银美林认为，目前票价机制检讨仍然是一大风险，有可能进一步限制港铁的加价能力。而观塘延綫虽将于10月开通，但南港岛綫（东段）或有机会延至2017年才开通。港铁业务虽遇有挑战，但整体实力还是稳定，目标价由41港元上调至42.5港元。港铁商场的续租租金升3.2%，租金收入较该行的预测为佳。票务收入亦可维持有增长，该行预期两条新铁路綫将会增加票务收入3%至4%，但在初期或会因为折旧支出而产生亏损。（完）
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--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。