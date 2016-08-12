港报财经评论：深港通好事近，国指发力破顶--经济日报8月12日

深港通好事近 国指发力破顶/ 林瑞芬

港股续炒落后，国指 终步恒指上破今年4月阻力并高收于其上，昨收报9,423点，升1.2%。恒指 升0.4%，收报22,580点，大市成交额758亿港元。

内银及内险股抽上，工行 、建行 、平保 等升幅2.1%至2.2%不等，带动国指，技术上，国指成功突破9,300点，挑战10,000水平。

至于恒指，正反覆趋探23,000左右的中期阻力，轮流炒之势仍维持，在深港通憧憬又起下，券商股落镬起势炒，第一上海 、国泰君安 、英皇证券 、中信证券 、申万宏源 及海通国际 等昨涨幅4.2%至13%不等。其实，中、港两地近月交投都有收缩之现象，券商股的基本面吸引力有限，但消息炒作，有得博，深港通消息一日不落实，投机炒作总有藉口。多一分清醒，一旦期待已久的深港通消息落实，投机者是追涨的多，还是藉口获利回吐的多，相信大家心里有数！留待市场告之。

中移动 刚公布截至今年6月底止中期业绩，纯利按年升5.6%至605.72亿元人民币，略优于市场预期；每股盈利2.96元，美中不足是，中期股息按年略为减少2.4%至每股1.489港元，派息比率维持近43%。集团的4G渗透率已达至51.2%，手机上网流量中4G网络流量占比提升至88%，4G DOU增幅达到31.9%，带动移动ARPU提升，促进流量再创新高。相信市场也满意集团的成绩，有利股价反覆探高挑战100港元，昨收96.7元，升0.7%。

至于长和 ，半年赚149.2亿港元，按年升3.2%，符合市场预期。昨该股收报93.25港元，跌0.75%。

蓝筹股再评，数番只之前已公布业绩的港铁公司 。今周股价从高而落，主因是借半年纯利跌藉口，惟这是否就是已终结中期升浪，还不宜早下判断。近年港股投资者可分两极，一是持有高息、稳健蓝筹股，一是博到尽跟大妈去炒细价股及创业板股份。中型基金股被捧得起的，寥寥可数。港铁这类蓝筹实力股，投资者除非有更好的选择，不然相信始终有市场，股价调整过后，升浪可望延续的可能性高。在预期股价调整有限度下，附图所示，港铁股价50天綫约40元水平应有不俗支持，昨收报42.05港元。

先看港铁业务，上半年赚51.2亿港元，按年下跌37.5%，主因是物业销售下降，抵销了地铁和零售商业业务稳定贡献。大多捧港铁的投资者，主要看重铁路收入、物业租金及管理收入的平稳面，这长远还是稳健（事实上两者自2009年至今保持着升势），而物业销售的收入波动性是常态，是市场可以接受的。据公司行政总裁梁国权指出，深圳天颂销售会于下半年开始入帐，加上，出售现有的尚余单位及车位，故下半年度的物业销售收入将会有所改善。

港铁业绩后，据野村国际报告认为，预期港铁会有持续稳健的增长，原因是受惠于载客量自4月起改善、票价上升、成本受控使毛利稳定、近日大众零售销售没有再进一步恶化。此外，新铁路綫的工程进度符合开通时间，料成2017年度上半年的盈利催化剂。公司管理层指引，2016至2018年度的资本开支是380亿港元，低于之前的指引400亿港元，在良好的铁路现金流入，未来派息政策的持续性也是有把握的，维持港铁「买入」的投资评级，并维持目标价45.85港元。

至于美银美林认为，目前票价机制检讨仍然是一大风险，有可能进一步限制港铁的加价能力。而观塘延綫虽将于10月开通，但南港岛綫（东段）或有机会延至2017年才开通。港铁业务虽遇有挑战，但整体实力还是稳定，目标价由41港元上调至42.5港元。港铁商场的续租租金升3.2%，租金收入较该行的预测为佳。票务收入亦可维持有增长，该行预期两条新铁路綫将会增加票务收入3%至4%，但在初期或会因为折旧支出而产生亏损。（完）

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