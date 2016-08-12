港报社评：澳洲拒中资购电网，或涉国际战略博弈--明报8月12日

澳洲政府宣布以国家利益为由，决定不批准澳洲最大电网（Ausgrid）把控股权出售给中国竞购者。结合近期多宗中国在欧美的投资被叫停或遇到阻滞，反映出澳洲政府今次的决定并非个别事件，而是目前对中国的围堵，除了军事外交之外，或许已经向投资领域扩展。事态反映中国在崛起过程中遇到挑战的复杂凶险程度，超乎一般想像。澳洲政府的宣布，连长江基建的竞购也牵涉在内，本港公司到外地投资发展，会否因为「中国因素」而受到影响，值得密切关注。

Ausgrid虽然是私营电网，但是澳洲当局规定，这类公司的控制股权变动若涉及外国投资者，要得到政府批准。Ausgrid打算出售约50.4%股权，估计价值约100亿澳元（约75亿美元），据知已经入标竞购的中国国家电网和长江基建，就是澳洲政府宣布所指的「中国竞购者」，它们实际上被否决出局。澳洲政府表示决定是基于国家利益，但是并无进一步解释，不知道考量依据。Ausgrid电网涉及约160万户供电，确实涉及公衆利益，不过澳洲政府的决定摆明是针对中国竞购者，事态恐非仅止于民生供电层面，而是涉及针对中国的国际战略博弈。

事实上，澳洲否决中国资金收购当地产业，已有前科。今年4月下旬，澳洲政府亦以国家利益为由，否决上海一个财团收购当地最大肉牛企业 S. Kidman，这宗收购原本涉及3.7亿澳元。电网的战略产业性质被视为国家利益，勉强说得过去，但是肉类生意也拒绝中国资金沾手，就很难想像基于什么准则了。若以拒售肉牛企业的逻辑，则澳洲对中国输出铁矿等原料，岂非更容易扯上国家利益？然则澳洲对中国的商贸投资政策，是否要重大改变，限制对华出口原料等，是值得思考的问题。

中国一些企业到外地发展而遇到阻滞，时有所闻，例如备受欧美封杀的华为，现在只能一场接着一场的打官司，以谋求出路。不过，近期事态发展已非对付一家中国公司，而是有封堵中国资金投资的势头。例如今年6月，美国宣布终止和中国铁路公司合作兴建连接洛杉矶和拉斯维加斯之间的高速铁路合约，美方至今未交代原因。至于中国参与投资兴建的英国Hinkley Point核电厂，在7月29日签约前夕，英国新任首相文翠珊以安全问题为由而紧急叫停，表示要再研究，9月决定云云，给这个由中国、英国、法国3方合作的核电计划蒙上阴影。如今连同澳洲的举措，使人猜想西方阵营在经济层面针对中国，起码是要压缩中国技术和资金的影响力。 美国的所谓「亚太再平衡」战略，军事围堵中国的网愈织愈密，除了航母战斗群压境，连「萨德」系统都摆到中国家门口，搅动南海制造紧张局面，然后在军事、外交双管齐下，拉拢东盟疏离中国。区域经济方面，由美国主导的跨太平洋战略经济伙伴关系协议（TPP），刻意排拒中国；最新事态发展是要堵截中国资金和企业「走出去」，以图拖住中国全面崛起。近期，中国对东南亚一些国家输出高铁技术，也遇到阻滞。看来，中国面对的局面十分凶险，崛起需要克服的困难，并非一厢情愿「中国繁荣造福世界」那么简单。

长江基建在澳洲的投资，早有涉及电网等基建业务，过去获开绿灯，现在则以涉及国家利益拒诸门外，事态发展与长江基建无关，只是澳洲就调整政策而牵涉在内。澳洲把香港的公司划属中资、同样体待的做法，在目前的国际战略博弈氛围下，若有其他国家仿效，则事态不妙。香港是中国一部分，先天就有「中国因素」，这个本来是香港得天独厚之处，在中国与外部世界之间，担负桥梁的沟通中介角色，过去数十年尽得好处；国家的「一带一路」大战略，香港担任「超级联系人」角色，许多人对带来的商机，大有憧憬。现在澳洲的做法，若属显示西方阵营对香港的地位而调整了认知，视香港的公司为中资，以目前的国际情势，香港原有优势会否成为负资产？值得高度关注。

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