台湾债市：指标10年债殖利率早盘微升，受台美官员言论所波及

路透台北8月12日 - 台湾指标10年公债105/4期 殖利率周五早盘小升。交易员表示，美联储官员称美国今年应升息，带动美债殖利率上扬，加上台湾官员也表态景气谷底已过，推升台债殖利率走升，但升幅有限。

交易员表示，台债紧跟着国际债市行情，相对于美债近期一波的殖利率升势，10年指标公债的升幅相对较小。近期值得观察的是热钱汇入的情况，若是热钱止步、甚或撤出，对股市和债市都不利。

本地媒体周五报导指出，国发会主委陈添枝表示，景气循环已走出谷底，今年经济成长率有希望保1%。

〞外资如果退出，股和债就不是翘翘板，是都不利。〞一位大型证券商交易员说。

他们指出，热钱入台之后除了买股票，也有最高三成比例的资金可以进场买债券，近期部分外商银持券增加，部分是因为这个情况。如果资金要撤出，对此二个市场都有不利影响。

交易员也指出，尽管景气谷底已过，但反弹无力，尚无碍目前宽裕的资金环境。

本地媒体周五报导指出，国发会主委陈添枝表示，景气循环已走出谷底，今年经济成长率有希望保1%。

本地时间10:07，105/4殖利率小升0.65基点至0.6830%，成交38亿台币；台股加权指数 涨0.21%。

交易员预估，今日105/4殖利率主要交投区间料在0.68-0.69%；105/8期则在0.505-0.515%。

美国公债价格周四下跌，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)一官员称今年应该升息，且油价在周五美国发布零售销售数据前跳涨。 指标10年期公债收益率报1.569%，较周三尾盘高7个基点。

最新相关报导链接：

--美国利率：旧金山联储总裁威廉姆斯称美联储今年应升息