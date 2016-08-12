台湾债市：指标10年债殖利率早盘微升，受台美官员言论所波及

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
路透台北8月12日 - 台湾指标10年公债105/4期 殖利率周五早盘小升。交易员表示，美联储官员称美国今年应升息，带动美债殖利率上扬，加上台湾官员也表态景气谷底已过，推升台债殖利率走升，但升幅有限。
交易员表示，台债紧跟着国际债市行情，相对于美债近期一波的殖利率升势，10年指标公债的升幅相对较小。近期值得观察的是热钱汇入的情况，若是热钱止步、甚或撤出，对股市和债市都不利。
本地媒体周五报导指出，国发会主委陈添枝表示，景气循环已走出谷底，今年经济成长率有希望保1%。
〞外资如果退出，股和债就不是翘翘板，是都不利。〞一位大型证券商交易员说。
他们指出，热钱入台之后除了买股票，也有最高三成比例的资金可以进场买债券，近期部分外商银持券增加，部分是因为这个情况。如果资金要撤出，对此二个市场都有不利影响。
交易员也指出，尽管景气谷底已过，但反弹无力，尚无碍目前宽裕的资金环境。
本地媒体周五报导指出，国发会主委陈添枝表示，景气循环已走出谷底，今年经济成长率有希望保1%。
本地时间10:07，105/4殖利率小升0.65基点至0.6830%，成交38亿台币；台股加权指数 涨0.21%。
交易员预估，今日105/4殖利率主要交投区间料在0.68-0.69%；105/8期则在0.505-0.515%。
美国公债价格周四下跌，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)一官员称今年应该升息，且油价在周五美国发布零售销售数据前跳涨。 指标10年期公债收益率报1.569%，较周三尾盘高7个基点。
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--欧洲金融：IMF经济学家称欧洲央行降息空间有限，重点应放在资产购买 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。