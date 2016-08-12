港报社评：莫让香港变作一只哮喘猪--信报8月12日

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
问责制推行十多年以来，贬的多，褒的少，因为市民看不到政府承担责任的决心，始终戒不掉深入骨髓的官场潜规则：少做少错，不做不错，若然有错，别人的错。就以涉及「民生无小事」的铅水风波为例，政务司司长林郑月娥坚拒道歉，搬出的理由是一切皆制度使然，没有任何一位官员有必要负上个人责任。
无小事的民生如今又出事，来自内地含有哮喘药的猪只不但输入本港，而且经过屠宰流出市面，食环署十万火急亡羊补牢，按图索骥将有问题的猪肉销毁，竟然又「沙尘滚滚杀错良民」，所持的名单并不准确，误把不涉事的肉档列作哮喘猪零售商。无端被「点错相」的部分肉档指出，他们经广南行入货，并非出事的五丰行，虽然已展示单据，但食环署照样销毁冻柜内的猪肉；为了表达不满，他们在冻柜贴上「政府出错市民找数」的标语。这些肉档指出，金钱损失尚在其次，最担心的是不知道需要多长时间才能恢复商誉。
食物及衞生局局长高永文尚算老实，当了解到是属下部门弄错，即为此向公众致歉，承认把关程序或涉不止一个地方出错，承诺有需要时或会向涉事零售商赔偿。高永文解释，事发当晚必须尽早公告有关零售点，因为有问题的猪肉已经流出市面，要避免市民进食，而名单是由入口商提供，故希望市民理解，他倾向以市价向受影响商户赔偿，但详情有待商讨。
追本溯源，制度本身的问题不大，显然是人为疏忽所致。按照既定程序，渔护署负责检验猪只尿液，一旦发现异样，交由政府化验所跟进，在未有结果之前，猪只不得送往食环署监管的屠房宰杀，更加不能出售。在这次事件之中，渔护署其实早已发现部分来自江西的猪只含有哮喘药，理论上必须全部扣起来继续严查，却奈何，相关机制莫名其妙地没有发挥作用，这一批三百一十九只问题活猪之中，仍旧有五十九只被送往屠房，旋即有四十只被斩件并流出市面。食环署在二十小时之后才恍然大悟，然后就是乱点鸳鸯的销毁猪肉行动，无辜肉档顿变躺着也中枪的惨惨猪。
事发至今，稍可安慰的是高永文没有像港式官僚一般把问责精神抛诸脑后，他承认今次事件的把关责任主要在政府，错不在零售商，强调已监督食环署就事件进行检讨，包括了解为何未能及时截停问题猪肉流出市面，调查方向包括现有机制和执行指引是否有不足或不清晰之处，抑或是有职员无按指引办事，预计下周会有结果。更加应该感到安慰的是，当局至今并未收到有市民吃过问题猪肉出现不适的报告，此乃不幸之中的大幸。
高永文是现时主要问责官员之中民望最高的一位，民意支持度超过七成。他一方面承认哮喘猪的责任主要在政府，另一方面亦愿意向零售商赔偿，展现诚意，假如处理得当，相信此事过不多久即可平息下来。如果高永文经此一役依然能够维持民望高企，我们呼吁其他官僚见贤思齐，遇事不要永远想着如何卸责，制度的主要功能是维持社会运作，不是给失职者用来当作挡箭牌。俗语有云，错就要认，打就企定，这才是赢得人心之道。得人心，得天下，勇于承担责任的政府才有机会迎难而上，化解纷纷扰扰的社会矛盾。
只可惜，芸芸众官之中，能够真正体现问责精神的有多少个？都说香港今非昔比，民生事故层出不穷，政治局面乱七八糟，错在制度还是人为？回归接近二十年，居然冒起了分离主义，责任可往哪里卸？若然问责制仍然有责不问，该把的关没有把好，香港早晚变成一只哮喘猪。
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--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
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“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。