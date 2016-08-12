港报社评：莫让香港变作一只哮喘猪--信报8月12日

问责制推行十多年以来，贬的多，褒的少，因为市民看不到政府承担责任的决心，始终戒不掉深入骨髓的官场潜规则：少做少错，不做不错，若然有错，别人的错。就以涉及「民生无小事」的铅水风波为例，政务司司长林郑月娥坚拒道歉，搬出的理由是一切皆制度使然，没有任何一位官员有必要负上个人责任。

无小事的民生如今又出事，来自内地含有哮喘药的猪只不但输入本港，而且经过屠宰流出市面，食环署十万火急亡羊补牢，按图索骥将有问题的猪肉销毁，竟然又「沙尘滚滚杀错良民」，所持的名单并不准确，误把不涉事的肉档列作哮喘猪零售商。无端被「点错相」的部分肉档指出，他们经广南行入货，并非出事的五丰行，虽然已展示单据，但食环署照样销毁冻柜内的猪肉；为了表达不满，他们在冻柜贴上「政府出错市民找数」的标语。这些肉档指出，金钱损失尚在其次，最担心的是不知道需要多长时间才能恢复商誉。

食物及衞生局局长高永文尚算老实，当了解到是属下部门弄错，即为此向公众致歉，承认把关程序或涉不止一个地方出错，承诺有需要时或会向涉事零售商赔偿。高永文解释，事发当晚必须尽早公告有关零售点，因为有问题的猪肉已经流出市面，要避免市民进食，而名单是由入口商提供，故希望市民理解，他倾向以市价向受影响商户赔偿，但详情有待商讨。

追本溯源，制度本身的问题不大，显然是人为疏忽所致。按照既定程序，渔护署负责检验猪只尿液，一旦发现异样，交由政府化验所跟进，在未有结果之前，猪只不得送往食环署监管的屠房宰杀，更加不能出售。在这次事件之中，渔护署其实早已发现部分来自江西的猪只含有哮喘药，理论上必须全部扣起来继续严查，却奈何，相关机制莫名其妙地没有发挥作用，这一批三百一十九只问题活猪之中，仍旧有五十九只被送往屠房，旋即有四十只被斩件并流出市面。食环署在二十小时之后才恍然大悟，然后就是乱点鸳鸯的销毁猪肉行动，无辜肉档顿变躺着也中枪的惨惨猪。

事发至今，稍可安慰的是高永文没有像港式官僚一般把问责精神抛诸脑后，他承认今次事件的把关责任主要在政府，错不在零售商，强调已监督食环署就事件进行检讨，包括了解为何未能及时截停问题猪肉流出市面，调查方向包括现有机制和执行指引是否有不足或不清晰之处，抑或是有职员无按指引办事，预计下周会有结果。更加应该感到安慰的是，当局至今并未收到有市民吃过问题猪肉出现不适的报告，此乃不幸之中的大幸。

高永文是现时主要问责官员之中民望最高的一位，民意支持度超过七成。他一方面承认哮喘猪的责任主要在政府，另一方面亦愿意向零售商赔偿，展现诚意，假如处理得当，相信此事过不多久即可平息下来。如果高永文经此一役依然能够维持民望高企，我们呼吁其他官僚见贤思齐，遇事不要永远想着如何卸责，制度的主要功能是维持社会运作，不是给失职者用来当作挡箭牌。俗语有云，错就要认，打就企定，这才是赢得人心之道。得人心，得天下，勇于承担责任的政府才有机会迎难而上，化解纷纷扰扰的社会矛盾。

只可惜，芸芸众官之中，能够真正体现问责精神的有多少个？都说香港今非昔比，民生事故层出不穷，政治局面乱七八糟，错在制度还是人为？回归接近二十年，居然冒起了分离主义，责任可往哪里卸？若然问责制仍然有责不问，该把的关没有把好，香港早晚变成一只哮喘猪。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘