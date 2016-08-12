全球金市：金价维持隔夜疲势，因美元走强

根据路透的一项调查，在11月8日美国总统选举过后，美联储可能在12月加息。调查还预测，美国经济增速将加快，但通胀依然相对温和。

旧金山联储总裁威廉姆斯在周四刊发的一篇专访中表示，美联储今年应进一步升息，以反映就业市场状况改善和通胀正在上升的可能性。

世界黄金协会(WGC)报告显示，今年上半年黄金投资需求触及同期纪录高位，第二季上市交易基金(ETF)黄金买兴飙升，提振黄金总需求增加了15%。

WGC表示，印度黄金需求继上半年降至七年低点之后，今年下半年可能回升，因为在最隆重的节日期间，有利的季节性降雨有望刺激农村地区需求。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量减少0.03%，至972.32吨。 (完)

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