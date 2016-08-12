全球金市：金价维持隔夜疲势，因美元走强

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
根据路透的一项调查，在11月8日美国总统选举过后，美联储可能在12月加息。调查还预测，美国经济增速将加快，但通胀依然相对温和。
旧金山联储总裁威廉姆斯在周四刊发的一篇专访中表示，美联储今年应进一步升息，以反映就业市场状况改善和通胀正在上升的可能性。
世界黄金协会(WGC)报告显示，今年上半年黄金投资需求触及同期纪录高位，第二季上市交易基金(ETF)黄金买兴飙升，提振黄金总需求增加了15%。
WGC表示，印度黄金需求继上半年降至七年低点之后，今年下半年可能回升，因为在最隆重的节日期间，有利的季节性降雨有望刺激农村地区需求。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量减少0.03%，至972.32吨。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/张若琪 审校 许娜/徐文焰)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。