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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 09:26 BJT

《全球汇市》美元受美联储官员讲话支撑保持强势，关注中美数据

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1134  1.1135  -0.01  +2.52  1.0860
    美元/日圆            102.05  101.95  +0.10 -15.17  120.30
    欧元/日圆         113.64  113.50  +0.12 -12.90  130.47
    美元/瑞郎            0.9747  0.9751  -0.04  -2.71  1.0018
    英镑/美元            1.2966  1.2954  +0.09 -12.02  1.4738
    美元/加元            1.2988  1.2989  -0.01  -6.15  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6486  6.6414  +0.11  +1.23  6.5680
    澳元/美元            0.7677  0.7695  -0.23  +5.53  0.7275
    新西兰元/美元        0.7205  0.7202  +0.04  +5.57  0.6825
    澳元/日圆         78.340  78.470  -0.17 -10.59  87.620
    新西兰元/日圆     73.530  73.470  +0.08 -10.31  81.980
    英镑/日圆         132.34  132.03  +0.23 -25.32  177.22
    澳元/新西兰元     1.0652  1.0674  -0.21  -0.11  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 王颖/侯雪苹/李婷仪/陈宗琦；审校 王兴亚/徐文焰/杜明霞/白云)

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