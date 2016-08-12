《全球汇市》美元受美联储官员讲话支撑保持强势，关注中美数据

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1134 1.1135 -0.01 +2.52 1.0860 美元/日圆 102.05 101.95 +0.10 -15.17 120.30 欧元/日圆 113.64 113.50 +0.12 -12.90 130.47 美元/瑞郎 0.9747 0.9751 -0.04 -2.71 1.0018 英镑/美元 1.2966 1.2954 +0.09 -12.02 1.4738 美元/加元 1.2988 1.2989 -0.01 -6.15 1.3839 美元/离岸人民币 6.6486 6.6414 +0.11 +1.23 6.5680 澳元/美元 0.7677 0.7695 -0.23 +5.53 0.7275 新西兰元/美元 0.7205 0.7202 +0.04 +5.57 0.6825 澳元/日圆 78.340 78.470 -0.17 -10.59 87.620 新西兰元/日圆 73.530 73.470 +0.08 -10.31 81.980 英镑/日圆 132.34 132.03 +0.23 -25.32 177.22 澳元/新西兰元 1.0652 1.0674 -0.21 -0.11 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王颖/侯雪苹/李婷仪/陈宗琦；审校 王兴亚/徐文焰/杜明霞/白云)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。