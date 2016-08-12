背景资料：中国人民银行三季度公开市场操作一览表

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
路透北京8月12日 - 1、以下为中国人民银行2016年第三季度所进行的各期逆回购操作金额和利率： 日期 招标量 7天期(%) (亿元人民币) 8/12 900 2.25% 8/11 1,000 2.25% 8/10 800 2.25% 8/9 700 2.25% 8/8 1,250 2.25% 8/5 900 2.25% 8/4 500 2.25% 8/3 550 2.25% 8/2 600 2.25% 8/1 1,200 2.25% 7/29 700 2.25% 7/28 800 2.25% 7/27 1,800 2.25% 7/26 1,300 2.25% 7/25 1,500 2.25% 7/22 700 2.25% 7/21 300 2.25% 7/20 750 2.25% 7/19 600 2.25% 7/18 500 2.25% 7/15 200 2.25% 7/14 200 2.25% 7/13 300 2.25% 7/12 300 2.25% 7/11 300 2.25% 7/8 200 2.25% 7/7 150 2.25% 7/6 300 2.25% 7/5 400 2.25% 7/4 900 2.25% 7/1 500 2.25% 2、以下为同期短期流动性调节工具(SLO)的操作明细： 操作日期 操作方向 期限 交易量 中标利率 暂无 注: 浏览央行2016年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2016年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年三季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 侯向明； 审校 吕雯瑾)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。