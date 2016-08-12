版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 10:35 BJT

中股业绩：平安银行上半年净利同比增长6.10%，不良率续升至1.56%

路透北京8月12日 - 中国股份制银行--平安银行 周五公布，上半年实现净利润122.92亿元人民币，同比增长6.10%；同期贷款不良率1.56%，较年初上升0.11个百分点。

平安银行公布中报显示，上半年不良贷款余额211.95亿元，较年初增幅20.12%。不良贷款率上升主要是受宏观经济影响，部分民营中小企业、低端制造业等企业面临经营不善、利润下滑、融资困难等问题，导致企业出现资金链紧张、断裂、无力还款等情况。

中报显示，平安银行不良贷款主要集中在商业、制造业和零售贷款（含信用卡），占不良贷款总额的95%，其余行业不良率较低。

受资产减值损失增加的影响，上半年净利润122.92亿元，增速同比回落8.92%。但受益于银行卡、理财、资产托管等业务的快速发展，同期非利息净收入达185.73亿元，同比增幅20.16%，占比为33.91%。

平安银行2015年上半年实现净利润115.85亿元，同比增长15.02%，2015年实现净利润 218.65亿元，同比增长10.42%。

为保持资产质量相对稳定，平安银行加大不良资产清收处置力度，加大拨备及核销力度。上半年平安银行清收不良资产总额 26.43 亿元；贷款拨备覆盖率160.82%，较年初下降5.04个百分点；拨贷比2.51%，较年初上升0.10个百分点。

平安银行早盘上涨0.76%，报9.29元，过去一个月累计升幅约为5.3%。(完)

欲览详情，请点选深交所网站： here (发稿 陈杨；审校 沈燕/杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐