中股业绩：平安银行上半年净利同比增长6.10%，不良率续升至1.56%

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
路透北京8月12日 - 中国股份制银行--平安银行 周五公布，上半年实现净利润122.92亿元人民币，同比增长6.10%；同期贷款不良率1.56%，较年初上升0.11个百分点。
平安银行公布中报显示，上半年不良贷款余额211.95亿元，较年初增幅20.12%。不良贷款率上升主要是受宏观经济影响，部分民营中小企业、低端制造业等企业面临经营不善、利润下滑、融资困难等问题，导致企业出现资金链紧张、断裂、无力还款等情况。
中报显示，平安银行不良贷款主要集中在商业、制造业和零售贷款（含信用卡），占不良贷款总额的95%，其余行业不良率较低。
受资产减值损失增加的影响，上半年净利润122.92亿元，增速同比回落8.92%。但受益于银行卡、理财、资产托管等业务的快速发展，同期非利息净收入达185.73亿元，同比增幅20.16%，占比为33.91%。
平安银行2015年上半年实现净利润115.85亿元，同比增长15.02%，2015年实现净利润 218.65亿元，同比增长10.42%。
为保持资产质量相对稳定，平安银行加大不良资产清收处置力度，加大拨备及核销力度。上半年平安银行清收不良资产总额 26.43 亿元；贷款拨备覆盖率160.82%，较年初下降5.04个百分点；拨贷比2.51%，较年初上升0.10个百分点。
平安银行早盘上涨0.76%，报9.29元，过去一个月累计升幅约为5.3%。(完)
欲览详情，请点选深交所网站： here (发稿 陈杨；审校 沈燕/杨淑祯)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。