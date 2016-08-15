台湾货币市场：8月15日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月15日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期3,102.5亿台币。 --98甲5期7息共12.75亿台币。 --97甲5期8息共15.75亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --摩根士丹利(Morgan Stanley)发行30年美元固定利率债，共10亿美元。 -------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： 央行存单到期 3兆(万亿)3,608.3亿台币。 8/16 4,235.8亿台币 8/17 1,978亿台币 8/18 2,316亿台币 8/19 1,618亿台币 8/22 2,412亿台币 8/23 2,827.5亿台币 8/24 3,973.5亿台币 8/25 3,200亿台币 8/26 1,597亿台币 8/29 3,471.5亿台币 8/30 1,687.5亿台币 8/31 2,318.5亿台币 9/01 1,437亿台币 9/02 532亿台币 9/03 4亿台币 注：*表新增。 --公债还本与付息共36亿台币。 8/16 91甲7期14息 15亿台币 8/22 100甲8期5息 11.25亿台币 8/24 101甲8期4息 9.75亿台币 --上市大型公司现金股利发放时程： 8/17：南亚261.72亿台币。 8/25：第一金108.88亿台币 8/26：中华电425.51亿台币、和硕129.54亿台币、广达146.78亿台币及中信金146.02亿台币 8/31：华硕111.41亿台币及正崴102.47亿台币。 9/02：兆丰金203.997亿台币。 紧缩因素： --8/15 加拿大皇家银行伦敦分行发行30年期美元计价债券，金额为2.55亿美元。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校)