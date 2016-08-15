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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 08:46 BJT

台湾货币市场：8月15日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月15日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期3,102.5亿台币。
    --98甲5期7息共12.75亿台币。
    --97甲5期8息共15.75亿台币。

    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。
    --摩根士丹利(Morgan Stanley)发行30年美元固定利率债，共10亿美元。       
   --------------------------------------------------------------------
    本提存期    

    宽松因素：
    央行存单到期 3兆(万亿)3,608.3亿台币。
     
                8/16               4,235.8亿台币
                8/17                 1,978亿台币
                8/18                 2,316亿台币
                8/19                 1,618亿台币
                8/22                 2,412亿台币
                8/23               2,827.5亿台币
                8/24               3,973.5亿台币
                8/25                 3,200亿台币
                8/26                 1,597亿台币
                8/29               3,471.5亿台币
                8/30               1,687.5亿台币
                8/31               2,318.5亿台币
                9/01                 1,437亿台币
                9/02                   532亿台币
                9/03                     4亿台币
      注：*表新增。
   
    --公债还本与付息共36亿台币。    
          8/16      91甲7期14息             15亿台币
          8/22      100甲8期5息          11.25亿台币
          8/24      101甲8期4息           9.75亿台币
    --上市大型公司现金股利发放时程：
      8/17：南亚261.72亿台币。          
      8/25：第一金108.88亿台币          
      8/26：中华电425.51亿台币、和硕129.54亿台币、广达146.78亿台币及中信金146.02亿台币          
                        
      8/31：华硕111.41亿台币及正崴102.47亿台币。                  
      9/02：兆丰金203.997亿台币。        
            
    紧缩因素：
    --8/15 加拿大皇家银行伦敦分行发行30年期美元计价债券，金额为2.55亿美元。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)              

 (记者 罗两莎 ；审校)

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