香港个股：汇丰截至周四在伦敦回购共约638万股，涉资近3,400万英镑

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
路透香港8月12日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 截至本周四（11日）为止，在伦敦回购共约638万股普通股，涉资近3,400万英镑，完成目标的1.4%。
汇丰于8月4日启动回购行动，综合公告，汇丰于8月4日至11日期间总共回购637.61万股普通股，以平均价计算涉资3,398.84万英镑。
最近一次8月11日汇丰回购约183万股，加权平均价每股5.4156英镑，最低与最高价分别为5.3790及5.4370英镑。
汇丰于伦敦周四收升0.22%，报5.455英镑。香港时间10:08，汇丰在香港升0.92%，报54.8港元，自公布回购以来股价累计升逾6%。
汇丰此前表示，其上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。
该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。