香港个股：汇丰截至周四在伦敦回购共约638万股，涉资近3,400万英镑

路透香港8月12日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 截至本周四（11日）为止，在伦敦回购共约638万股普通股，涉资近3,400万英镑，完成目标的1.4%。

汇丰于8月4日启动回购行动，综合公告，汇丰于8月4日至11日期间总共回购637.61万股普通股，以平均价计算涉资3,398.84万英镑。

最近一次8月11日汇丰回购约183万股，加权平均价每股5.4156英镑，最低与最高价分别为5.3790及5.4370英镑。

汇丰于伦敦周四收升0.22%，报5.455英镑。香港时间10:08，汇丰在香港升0.92%，报54.8港元，自公布回购以来股价累计升逾6%。

汇丰此前表示，其上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。

该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）

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