企业并购：欧盟反垄断机构对陶氏化学与杜邦合并案展开全面调查

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
路透布鲁塞尔8月11日 - 欧盟反垄断监管机构对陶氏化学 和杜邦 拟议中的1,300亿美元合并交易展开全面调查，称这项交易可能会减少作物保护、种子和一些石化制品的竞争。
欧盟执委会称，这项交易也可能妨碍创新。该交易将会打造世界最大的作物保护和种子综合企业。
“农户的生计依赖于以具有竞争性的价格，获得种子和作物保护。我们需要确保这项拟议中的合并案，不会导致这些产品的价格上升或相关的创新减少，”欧盟竞争事务执委维斯塔格周四在声明中称。
维斯塔格称，两家公司上月提出的让步方案，不足以缓和其顾虑。欧盟执委会和这两家公司都没有提供相关方案的细节。欧盟执委会将对此交易作出最终决定的时间推迟到12月20日。
陶氏化学和杜邦称，他们会积极配合欧盟执委会，以解决其关切的问题。两家公司仍预期交易将在2016年底前完成。(完) (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。