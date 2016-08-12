企业并购：欧盟反垄断机构对陶氏化学与杜邦合并案展开全面调查

路透布鲁塞尔8月11日 - 欧盟反垄断监管机构对陶氏化学 和杜邦 拟议中的1,300亿美元合并交易展开全面调查，称这项交易可能会减少作物保护、种子和一些石化制品的竞争。

欧盟执委会称，这项交易也可能妨碍创新。该交易将会打造世界最大的作物保护和种子综合企业。

“农户的生计依赖于以具有竞争性的价格，获得种子和作物保护。我们需要确保这项拟议中的合并案，不会导致这些产品的价格上升或相关的创新减少，”欧盟竞争事务执委维斯塔格周四在声明中称。

维斯塔格称，两家公司上月提出的让步方案，不足以缓和其顾虑。欧盟执委会和这两家公司都没有提供相关方案的细节。欧盟执委会将对此交易作出最终决定的时间推迟到12月20日。