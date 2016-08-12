表格：台湾上市公司2016年现金股利发放日程表

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
路透台北8月12日 - 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额 现金股利企业为台积电 ，其高达1,555.8亿台币的现金股利，已于7月21日发放。市场并关注鸿海<23 17.TW>高达625.53亿台币的现金股利将于10月7日发放。 交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；金管会统计显示，目前外资持有台股 市值达逾三成，预料外资在领取现金股利之后，将陆续出现汇出需求。 以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节（金额单位为亿台币)： 公司名称 现金股利发放金额 发放日期 ----------------------------------------------- 南亚 261.72 8/17 第一金 108.88 8/25 中华电 425.51 8/26 和硕 129.54 8/26 广达 146.78 8/26 中信金 146.02 8/26 华硕 111.41 8/31 正崴 102.47 8/31 兆丰金 203.997 9/2 彰化银行 29.6 9/7 统一超 74.85 9/7 大立光 85.18 9/8 统一 113.64 9/9 日月光 124.77 9/9 华南金 62.41 9/9 合库金 33.22 9/14 *鸿海 625.53 10/7 查询各上市公司股利发放，请点选(here) 注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。 2.*表更新。(完) (记者 詹静宜； 审校 董永年)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。