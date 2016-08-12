表格：台湾上市公司2016年现金股利发放日程表

路透台北8月12日 - 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额 现金股利企业为台积电 ，其高达1,555.8亿台币的现金股利，已于7月21日发放。市场并关注鸿海<23 17.TW>高达625.53亿台币的现金股利将于10月7日发放。 交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；金管会统计显示，目前外资持有台股 市值达逾三成，预料外资在领取现金股利之后，将陆续出现汇出需求。 以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节（金额单位为亿台币)： 公司名称 现金股利发放金额 发放日期 ----------------------------------------------- 南亚 261.72 8/17 第一金 108.88 8/25 中华电 425.51 8/26 和硕 129.54 8/26 广达 146.78 8/26 中信金 146.02 8/26 华硕 111.41 8/31 正崴 102.47 8/31 兆丰金 203.997 9/2 彰化银行 29.6 9/7 统一超 74.85 9/7 大立光 85.18 9/8 统一 113.64 9/9 日月光 124.77 9/9 华南金 62.41 9/9 合库金 33.22 9/14 *鸿海 625.53 10/7 查询各上市公司股利发放，请点选(here) 注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。 2.*表更新。(完) (记者 詹静宜； 审校 董永年)