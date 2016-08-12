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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 10:32 BJT

台湾汇市：台币兑美元早盘震荡偏贬，因韩元走弱惟台股持强

路透台北8月12日 - 台币兑美元 周五早盘震荡偏贬。交易员表示，美元走势偏强，且韩元兑美元 跌破1,100价位，使得台币表现偏弱，不过台股仍持强，发挥些许支撑作用。

他们指出，昨晚美联储官员认为今年应该升息的谈话，对美元立即产生激励作用，显示空头心态戒慎恐惧。由于目前美元处于上升趋势的下缘，多方借题发挥的空间存在，台币后市料将偏向震荡。

〞韩元小贬但台股涨，台币方向还不是很明确。〞一位银行交易主管说。

另一公股银行交易员则称，外资早盘偏向买美元，不过股市表现偏强，对台币有所支撑。由于8月以来台币兑美元升值幅度不小，后市若回落整理也属正常。

本地时间10:18，韩元兑美元报1,101.5，上日收报1,099.5；台股加权指数 涨0.24%，报9,154.94点。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略收敛；目前一个月美元/台币远汇 报31.175/31.205，上日收在31.105。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.250-31.400。

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