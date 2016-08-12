台湾汇市：台币兑美元早盘震荡偏贬，因韩元走弱惟台股持强

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
路透台北8月12日 - 台币兑美元 周五早盘震荡偏贬。交易员表示，美元走势偏强，且韩元兑美元 跌破1,100价位，使得台币表现偏弱，不过台股仍持强，发挥些许支撑作用。
他们指出，昨晚美联储官员认为今年应该升息的谈话，对美元立即产生激励作用，显示空头心态戒慎恐惧。由于目前美元处于上升趋势的下缘，多方借题发挥的空间存在，台币后市料将偏向震荡。
〞韩元小贬但台股涨，台币方向还不是很明确。〞一位银行交易主管说。
另一公股银行交易员则称，外资早盘偏向买美元，不过股市表现偏强，对台币有所支撑。由于8月以来台币兑美元升值幅度不小，后市若回落整理也属正常。
本地时间10:18，韩元兑美元报1,101.5，上日收报1,099.5；台股加权指数 涨0.24%，报9,154.94点。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略收敛；目前一个月美元/台币远汇 报31.175/31.205，上日收在31.105。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•31.250-31.400。
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--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。