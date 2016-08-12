中国债市动态：现券续暖收益率微降，经济数据不及预期提振情绪

路透上海8月12日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅续降，新出炉的投资、工业及消费等经济数据均低于预期，基本面不振再提升交易情绪。交易员称，债市看多氛围浓重，但收益率已处于低位，下探幅度较为谨慎，继续关注即将公布的金融数据等。

上海一银行交易员称，现券收益率略微下行，10年国开、国债的最新成交收益率与本周三盘中的低位近持平，“买盘停不下来了，感觉再往下也是有可能的。”

“差不多僵持着；毕竟现在债券利率已经很低了，就看能不能买得下手了，”上海另一银行交易员称。

中国国家统计局稍早公布，7月规模以上工业增加值同比增长6%，低于路透调查预估中值6.1%；前七月固定资产投资增长8.1%，亦逊于路透预估的8.8%，累计增速且为1999年12月以来最低。7月社会消费品零售总额同比增长10.2%，亦不及路透调查预估中值10.5%。

此外，中国央行亦将公布7月金融数据。路透此前调查显示，由于新增信贷出现季节性回落，预计7月新增人民币贷款环比将大降至8,000亿元；而受去年救市“基数效应”的拖累，M2同比增速则有望创一年新低至11.2%。

一级市场方面，中国财政部上午招标的三个月期贴现国债加权中标收益率2.0063%，较上周降逾5个bp（基点）；边际中标收益率2.0399%，投标倍数4.45倍。同时招标的六个月期品种，加权中标收益率2.0544%，边际中标收益率2.0769%，投标倍数3.11倍。

剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在2.7050%/2.6875%，上日尾盘为2.71%/2.69%；剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.0990%/3.0960%，上日为3.1090%/3.1050%。