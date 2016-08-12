中国债市动态：现券续暖收益率微降，经济数据不及预期提振情绪

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
路透上海8月12日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅续降，新出炉的投资、工业及消费等经济数据均低于预期，基本面不振再提升交易情绪。交易员称，债市看多氛围浓重，但收益率已处于低位，下探幅度较为谨慎，继续关注即将公布的金融数据等。
上海一银行交易员称，现券收益率略微下行，10年国开、国债的最新成交收益率与本周三盘中的低位近持平，“买盘停不下来了，感觉再往下也是有可能的。”
“差不多僵持着；毕竟现在债券利率已经很低了，就看能不能买得下手了，”上海另一银行交易员称。
中国国家统计局稍早公布，7月规模以上工业增加值同比增长6%，低于路透调查预估中值6.1%；前七月固定资产投资增长8.1%，亦逊于路透预估的8.8%，累计增速且为1999年12月以来最低。7月社会消费品零售总额同比增长10.2%，亦不及路透调查预估中值10.5%。
此外，中国央行亦将公布7月金融数据。路透此前调查显示，由于新增信贷出现季节性回落，预计7月新增人民币贷款环比将大降至8,000亿元；而受去年救市“基数效应”的拖累，M2同比增速则有望创一年新低至11.2%。
一级市场方面，中国财政部上午招标的三个月期贴现国债加权中标收益率2.0063%，较上周降逾5个bp（基点）；边际中标收益率2.0399%，投标倍数4.45倍。同时招标的六个月期品种，加权中标收益率2.0544%，边际中标收益率2.0769%，投标倍数3.11倍。
剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在2.7050%/2.6875%，上日尾盘为2.71%/2.69%；剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.0990%/3.0960%，上日为3.1090%/3.1050%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报101.925元人民币，较上日结算价涨0.04%；10年期国债主力合约T1609 收报101.835元，较上日结算价涨0.07%。 （完） (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。