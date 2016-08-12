日本股市：日经指数早盘受美股创纪录提振走高，周线料上涨

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
美国三大股指周四都收在记录高位，为1999年以来首次；道琼工业指数 收高0.6% 。
“道琼指数创新高激励了东京股市出现更多买盘。”Superfund Japan驻东京首席代表Hiroki Allen称。
日圆走软也给日股带来助力。
“展望未来，日本央行购买上市交易基金(ETF)的预期将支撑市场。”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称。
夏普 股价跳涨15.7%，此前台湾鸿海 称已接获中国商务部反垄断局行文通知，不予禁止该公司出资夏普，即日起可以实施注资。
东证股价指数 上涨0.3%，报1,319.03。JPX-日经400指数 亦涨0.3%，至11,873.41。(完)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。