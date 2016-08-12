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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 11:02 BJT

日本股市：日经指数早盘受美股创纪录提振走高，周线料上涨

美国三大股指周四都收在记录高位，为1999年以来首次；道琼工业指数 收高0.6% 。

“道琼指数创新高激励了东京股市出现更多买盘。”Superfund Japan驻东京首席代表Hiroki Allen称。

日圆走软也给日股带来助力。

“展望未来，日本央行购买上市交易基金(ETF)的预期将支撑市场。”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称。

夏普 股价跳涨15.7%，此前台湾鸿海 称已接获中国商务部反垄断局行文通知，不予禁止该公司出资夏普，即日起可以实施注资。

东证股价指数 上涨0.3%，报1,319.03。JPX-日经400指数 亦涨0.3%，至11,873.41。(完)

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