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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 11:12 BJT

韩国金融市场：韩股触及10个月高位后持稳，韩元小跌

韩元小跌，因外汇当局持续暗示可能入市干预以平抑韩元近来急遽的升势，使投资人有
所忌惮。
    
    韩元兑美元  报1,101.4，较上日收盘价1,099.5小跌0.2%。
    
    但韩元势将为连续第三周周线上扬。
    
    三年期公债9月期货 持平，报111.05。
    
                                 0226GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,101.4       1,099.5
    日圆/韩元       10.7844/04       10.7541
    韩国公债期货 *          111.05        111.05
    韩国综合股价指数     2,047.13      2,048.80
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            


 (编译 杜明霞/侯雪苹/张若琪 审校 王颖/高琦)

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