新闻稿：中国1-7月份全国房地产开发投资同比增长5.3%--国家统计局

路透北京8月12日 - 以下为中国国家统计局周五发布的“2016年1-7月份全国房地产开发投资和销售情况”新闻稿全文。

一、房地产开发投资完成情况 2016年1-7月份，全国房地产开发投资55,361亿元人民币，同比名义增长5.3%，增速比1-6月份回落0.8个百分点。其中，住宅投资36,981亿元，增长4.5%，增速回落1.1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为66.8%。

1-7月份，东部地区房地产开发投资31,201亿元，同比增长3.4%，增速比1-6月份回落1.2个百分点；中部地区投资11,881亿元，增长10.2%，增速提高0.2个百分点；西部地区投资12,279亿元，增长5.9%，增速回落0.6个百分点。 1-7月份，房地产开发企业房屋施工面积685,606万平方米，同比增长4.8%，增速比1-6月份回落0.2个百分点。其中，住宅施工面积470,142万平方米，增长3.1%。房屋新开工面积92,944万平方米，增长13.7%，增速回落1.2个百分点。其中，住宅新开工面积64,102万平方米，增长13.1%。房屋竣工面积45,904万平方米，增长21.3%，增速提高1.3个百分点。其中，住宅竣工面积33,782万平方米，增长20.3%。 1-7月份，房地产开发企业土地购置面积11,167万平方米，同比下降7.8%，降幅比1-6月份扩大4.8个百分点；土地成交价款3,848亿元，增长7.1%，增速回落3.1个百分点。

二、商品房销售和待售情况 1-7月份，商品房销售面积75760万平方米，同比增长26.4%，增速比1-6月份回落1.5个百分点。其中，住宅销售面积增长26.7%，办公楼销售面积增长41.3%，商业营业用房销售面积增长15.5%。商品房销售额57569亿元，增长39.8%，增速回落2.3个百分点。其中，住宅销售额增长41.2%，办公楼销售额增长65.3%，商业营业用房销售额增长17.6%。

1-7月份，东部地区商品房销售面积37196万平方米，同比增长29.6%，增速比1-6月份回落2.5个百分点；销售额36992亿元，增长47.1%，增速回落3.7个百分点。中部地区商品房销售面积20504万平方米，增长30.6%，增速回落0.1个百分点；销售额11296亿元，增长40.2%，增速提高0.6个百分点。西部地区商品房销售面积18060万平方米，增长16.5%，增速回落1.1个百分点；销售额9281亿元，增长16.5%，增速回落1.3个百分点。 7月末，商品房待售面积71382万平方米，比6月末减少34万平方米。其中，住宅待售面积减少415万平方米，办公楼待售面积增加26万平方米，商业营业用房待售面积增加196万平方米。 三、房地产开发企业到位资金情况 1-7月份，房地产开发企业到位资金79881亿元，同比增长15.3%，增速比1-6月份回落0.3个百分点。其中，国内贷款12605亿元，增长0.7%；利用外资93亿元，下降49.8%；自筹资金27877亿元，增长0.4%；其他资金39307亿元，增长36.3%。在其他资金中，定金及预收款22321亿元，增长31.6%；个人按揭贷款13305亿元，增长54.6%。

四、房地产开发景气指数 7月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为94.01，比6月份回落0.39点。（完）

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