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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 18:08 BJT

香港已公布经济指标--2016/8/12

时间         经济指标               按年%            前月（季）按年  上年同月（季）按
                                                      %               年%
 2016年6月    零售销售值             -8.9             -8.3            -0.4
 2016年6月    零售销售量             -9.6             -8.8            +4.3
 2016年6月    综合消费物价指数(CPI)  +2.4             +2.6            +3.1
 2016年6月    甲类消费物价指数(CPI   +2.5             +2.7            +4.4
              A)                                                      
 2016年第二   本地生产总值(GDP)      +1.7*            +0.8            +3.1
 季                                                                   
 
                                     16年4月-6月%     16年3月-5月%    15年4月-6月%
              失业率                 3.4              3.4             3.2
 
              （以下以10亿港元为单   当月             前月            上年同期
              位）                                                    
 2016年6月    贸易赤字/盈余          -45.6            -26.2           -45.8
    
    注：*为已经更新
        ^经修订数据。（完）    
    
    **如欲提取相关资料，请点击下列代码**
 经济指标预测或公布日程 
 美国与加拿大             日本           
                          
 欧洲                     台湾           
 中国                     
                          
 已公布经济指标一览 
 美国                     日本          
 欧洲                     韩国          
 中国                     香港          
 澳洲                     台湾          
  

 (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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