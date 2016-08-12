路透基点：意大利Motovario取得8,200万欧元再融资--TRLPC

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
路透香港8月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，Motovario S.p.A.已筹集到一笔8,200万欧元的五年定期贷款，资金将用于台湾东元电机并购该公司、以及公司之间的相关贷款。
澳新银行(ANZ)为原始牵头行兼簿记行(MLAB)、以及唯一协调安排行，贷款利率是三个月或六个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码120个基点。如果贷款动用低于50%，还有10个基点的承诺费。
银行承贷档次为：承诺贷款3,000万欧元和以上者，获得MLAB头衔，最高综合收益129个基点，前端费用30基点。承贷2,000-2,900万欧元者，可获牵头行(MLB)头衔，最高综合收益126个基点，费用20个基点。
东元电机全资子公司Teco EMM SRL是并购案买方，将与Motovario合并。
东元电机将为本项贷款提供担保。贷款提领有效期为六个月，贷款将分10期、每半年不等额偿还，还款比例为：7%(第1-4期)、8%(第5-9期)、32%(第10期)。
融资所得除用于偿还一笔来自三菱日联金融集团(MUFG)的过桥贷款之外，也将用在和公司关系企业之间的贷款。
2015年7月，东元董事会批准以1.87亿欧元100%收购Motovario，帮助公司进军欧洲市场。
Motovario成立于1965年，生产减速机以及其他动力传输产品，在意大利和西班牙拥有高度自动化生产设备。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。