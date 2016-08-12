路透基点：意大利Motovario取得8,200万欧元再融资--TRLPC

路透香港8月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，Motovario S.p.A.已筹集到一笔8,200万欧元的五年定期贷款，资金将用于台湾东元电机并购该公司、以及公司之间的相关贷款。

澳新银行(ANZ)为原始牵头行兼簿记行(MLAB)、以及唯一协调安排行，贷款利率是三个月或六个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码120个基点。如果贷款动用低于50%，还有10个基点的承诺费。

银行承贷档次为：承诺贷款3,000万欧元和以上者，获得MLAB头衔，最高综合收益129个基点，前端费用30基点。承贷2,000-2,900万欧元者，可获牵头行(MLB)头衔，最高综合收益126个基点，费用20个基点。

东元电机全资子公司Teco EMM SRL是并购案买方，将与Motovario合并。

东元电机将为本项贷款提供担保。贷款提领有效期为六个月，贷款将分10期、每半年不等额偿还，还款比例为：7%(第1-4期)、8%(第5-9期)、32%(第10期)。

融资所得除用于偿还一笔来自三菱日联金融集团(MUFG)的过桥贷款之外，也将用在和公司关系企业之间的贷款。

2015年7月，东元董事会批准以1.87亿欧元100%收购Motovario，帮助公司进军欧洲市场。

Motovario成立于1965年，生产减速机以及其他动力传输产品，在意大利和西班牙拥有高度自动化生产设备。(完)