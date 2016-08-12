新闻稿：中国1-7月份民间固定资产投资同比增长2.1%--国家统计局

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
路透北京8月12日 - 以下为中国国家统计局周五发布的“2016年1-7月份民间固定资产投资增长2.1%”新闻稿全文。
2016年1-7月份，民间固定资产投资191,495亿元人民币，同比名义增长2.1%，增速比1-6月份回落0.7个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.4%，比去年同期降低3.6个百分点。
分地区看，东部地区民间固定资产投资87,577亿元，同比增长7.1%，增速比1-6月份回落1.1个百分点；中部地区55,721亿元，增长5.6%，增速加快0.5个百分点；西部地区36,852亿元，增长1.3%，增速回落0.6个百分点；东北地区11,346亿元，下降31.6%，降幅收窄0.3个百分点。 分产业看，第一产业民间固定资产投资7,363亿元，同比增长17.7%，增速比1-6月份回落2个百分点；第二产业96,344亿元，增长2.2%，回落0.6个百分点；第三产业87,787亿元，增长0.9%，回落0.7个百分点。 第二产业中，工业民间固定资产投资95,460亿元，同比增长2.4%，增速比1-6月份回落0.5个百分点。其中，采矿业3,098亿元，下降19%，降幅扩大1.3个百分点；制造业86,474亿元，增长2.1%，增速回落0.4个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业5,888亿元，增长23.6%，增速回落3.6个百分点。（完）
欲览详情，请点选国家统计局网站：here (发稿 陈杨；审校 曾祥进)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。