新闻稿：中国1-7月份民间固定资产投资同比增长2.1%--国家统计局

分地区看，东部地区民间固定资产投资87,577亿元，同比增长7.1%，增速比1-6月份回落1.1个百分点；中部地区55,721亿元，增长5.6%，增速加快0.5个百分点；西部地区36,852亿元，增长1.3%，增速回落0.6个百分点；东北地区11,346亿元，下降31.6%，降幅收窄0.3个百分点。 分产业看，第一产业民间固定资产投资7,363亿元，同比增长17.7%，增速比1-6月份回落2个百分点；第二产业96,344亿元，增长2.2%，回落0.6个百分点；第三产业87,787亿元，增长0.9%，回落0.7个百分点。 第二产业中，工业民间固定资产投资95,460亿元，同比增长2.4%，增速比1-6月份回落0.5个百分点。其中，采矿业3,098亿元，下降19%，降幅扩大1.3个百分点；制造业86,474亿元，增长2.1%，增速回落0.4个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业5,888亿元，增长23.6%，增速回落3.6个百分点。（完）