《路透晚报》--8月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》投资大幅放缓中国经济深度调整，财政政策有望继续加码

最新数据显示中国经济仍处于深度调整之中。7月工业、投资和消费数据均不及预期，尤其投资增速降至16年半低位，民间投资增速再创历史新低，印证了当前经济下行压力不容忽视。

--中国数据：7月金融数据全线大幅下滑，宽松预期再起政策面临考验

中国7月金融数据全线大幅下滑且弱于预期，其中新增贷款及社会 融资规模均创两年新低，结合投资增速亦降至16年半低位，彰显中国经济下行压力仍然不减，货币环境维持宽松依然有其必要性。但鉴于汇率和资产泡沫担忧，央行的货币政策面临考验。

--《焦点》“稳汇率”权重逐渐下调，中国货币政策仍难主动宽松

“8.11”汇改后人民币持续承压，为防止贬值预期恶化导致的资金无序外流，汇率稳定成为中国央行的重要考量，货币政策调整步伐也明显趋于谨慎。但随着市场对人民币汇率的预期逐步改善，稳汇率在央行货币政策篮子中的权重将逐渐下调。

--中国财政：7月财政支出同比仅增0.3%，收支矛盾加剧财政增收困难

中国财政部公布数据显示，7月公共预算收入同比增3.3%，而支出仅微增0.3%，前七个月财政收支出现赤字1,649亿元人民币。这显示在经济下行压力加大的背景下，财政收支矛盾加剧，也预示着寄望下半年积极财政政策继续加力的愿望可能落空。

--中国数据：7月FDI同比转降，前七月增速放缓中西部冷热不均

中国7月实际使用外资金额（FDI）同比由升转降，导致前七月增幅进一步放缓，地区差异明显，西部地区同比增逾30%，而中部地区同比降幅超过30%。

--中国房地产：1-7月房地产开发投资同比增5.3%，新开工面积增13.7%

中国国家统计局公布，1-7月全国房地产开发投资同比增长5.3%，增速不及1-6月的6.1%；7月末商品房待售面积71,382万平方米，比6月末的71,416万平方米有所减少。

--中国房地产：二线城市中苏州“首发”重启限购，南京提高二套房首付比例

中国两大热点城市不约而同收紧了房地产调控。苏州市成为首个重启限购的二线城市，规定非本市户籍购买二套房需累计缴纳一年以上社保，而南京市调高除高淳和溧水之外地区的二套房首付比，高可至50%。

--中国经济：上半年节能减排进度超前，将推动设立绿色发展基金--发改委

中国“十三五”节能减排工作开局顺利。国家发改委称，上半年节能指标完成进度超前，单位GDP能耗下降5.2%、超过全年目标任务；下一步将强化产业扶持，鼓励符合条件的企业发行绿色债券，推动设立国家绿色发展基金。

--香港数据：第二季GDP按年增速加快至1.7%，受货物出口回升带动

香港政府公布，今年第二季本地生产总值（GDP）按年增长1.7%，升幅较第一季的0.8%加快，主要受货物出口回升所带动；而经季节性调整后，次季实际GDP按季升1.6%，扭转上一季经修定后0.5%的跌幅。

--香港数据：7月底外汇基金境外资产增至31,141亿港元--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年7月底止外汇基金境外资产为31,141亿港元，较6月底增加274亿港元。

【金融】

--中国央行：续展27家非银支付机构业务许可，一段时期内原则上不再批设新机构

中国央行日前对27家非银行支付机构支付业务许可证续展申请作出决定，续展有效期为五年，截止日期为2021年5月2日；央行并称，一段时期内原则上不再批设新的非银行支付机构。

--中国金融：全球流动性不足，人民币成占优货币长期具较大升值空间--专家

中国央行金融研究所姚余栋和谢怀筑撰文称，源于国际货币体系的内在缺陷，长期来全球流动性将进入一个相对紧缩长周期，而人民币即将加入SDR，逐渐成为占优货币。在全球流动性不足的前提下，人民币长期看有较大升值空间。

--中国基金：基金业协会检查私募资管，对14家机构出具备案关注函--报载

中国证券报报导，在证监会上月发布私募资产管理业务新规后，中国证券投资基金业协会进行了非现场检查，初步审查发现，14家金融机构设立的资产管理计划与新规不符，协会已对这些机构出具备案关注函，要求其自查整改。

--《台湾金融市场一周展望》外资见观瞻，汇入若趋缓股汇市将先停看听

美国三大股指创新高，但台湾股市最大推手--外资汇入力道似有暂缓迹象，恐令台股陷入高档震荡。分析师指出，下周以台币汇价做为观察指标，若能再冲破新高，则有助进一步推升股/债市。

【固定收益】

--《分析》中国央行淡静应对资金收敛，临时扰动不足虑仍将定向工具为主

中国央行公开市场本周转为小幅净投放，以应对月初例行缴准导致的资金紧势。从央行仅动态微调以保持资金面平稳来看，其对于暂时性的流动性扰动并不担心；尽管基本面仍疲弱，但短期内降准等放水举措依旧难期。

--《中国债市每日综述》疲软数据刺激做多情绪，10年国债收益率盘中创14年新低

中国银行间债市现券收益率大幅下行，7月经济金融数据集体萎靡，显示经济下行风险较大，刺激债市做多情绪再度释放；不过尾盘止盈压力浮现，现券收益率略有反弹。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率2.0063%，六个月2.0544%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的三个月期贴现国债加权中标收益率2.0063%，边际中标收益率2.0399%，投标倍数4.45倍。同时招标的六个月期品种，加权中标收益率2.0544%，边际中标收益率2.0769%，投标倍数3.11倍。

--中国票据市场：转贴利率略上行，电票风险事件打击市场情绪

中国票据转贴利率本周略有上行，资金收紧且电票市场首度出现风险事件打击收票热情。虽在资产欠配大背景下票据冲抵资产优势仍在，但在市场明朗之前转贴利率料下行动力受阻。

【外汇】

--中国央行：7月外币存款降幅较上月扩大近五倍，外币贷款亦现下降

中国央行公布数据显示，7月外币贷款与外币存款双双减少，其中外币存款减少107亿美元，较上月的下降18亿美元扩大近五倍；外币贷款减少52亿美元，而上月是增加50亿美元。

--中国汇市：人民币缩量小幅收跌，宏观数据不及预期一度刺激购汇

人民币兑美元即期较上日收盘价小幅收跌结束三连升，中间价大跌逾280点尽数回吐昨日涨幅。交易员称，虽然中间价波动较大，但市场价略显保守波动有限。上午公布的中国数据不及预期一度刺激了购汇盘，但大行未有明显干预，成交反而缩量。

--人民币衍生品：本周美元掉期曲线境内走升境外下滑，美元宽松态势料持续

中国境内美元/人民币掉期曲线本周走升。交易员称，本周以来掉期近端持稳，传导到长端；加上大行的卖压继续减轻，美元掉期曲线小幅上行。与境内不同，离岸美元掉期曲线却呈下跌趋势。

【证券/行业】

--中港证券：证监会确认已成立深港通专项工作小组，今年将择机开通

对于中国媒体有关证监会成立深港通工作小组的报导，中国证监会官方微博回应称，证监会已成立了深港通专项工作小组，积极推进深港通的各项准备工作。待相关监管规则与技术准备就绪后，今年将择机开通。

--中国股市：沪综指收升1.6%创一个月最大单日涨幅，权重板块整体走强

中国股市沪综指收升1.6%，创一个月最大单日涨幅。分析师指出，今日公布的经济数据疲弱，令市场对货币政策放松的预期再起，金融地产等权重板块整体走势强劲，但成交量并未能有效放大，追涨动力仍显不足，料后市难以持续走强。

--《技术分析》中国股市沪综指短线料上试3,100点

中国股市沪综指本周在上周震荡蓄势基础上逐级上扬，再度升至3,000点上方。技术面显示，短期均线收复后市场气氛回暖，板块走势活跃带动部分新资金进场，大盘升势料将延续并指向3,100点一线；中线看，此前三周调整到位，周线创六周涨幅最大显示多头开始新一轮进攻，目标直指半年来大箱型震荡顶部位置。

--中国基金：适度控制保本基金规模，不得超管理人净资产五倍--证监会

中国证监会表示，将适度控制保本基金规模，提高风控指标；明确基金管理人管理的保本基金，合同约定的保本金额乘以相应风险系数后的总金额，不得超过基金管理人最近一年经审计的净资产五倍，其中保险资管公司为一倍。

--中国基金：基金子公司需建风控体系，净资本不超风险资本之和--证监会

中国证监会就基金管理子公司管理规定的修订及专户子公司风险控制指标新规向社会征求意见。新规要求，基金子公司将比照公募基金建立风险准备金制度，建立风险控制监管体系，例如基金专户子公司净资本不低于1亿元人民币，并且不得超过各项风险资本之和。

--中国数据：7月粗钢产量同比增长2.6%，原油加工量同比增2.5%--国家统计局

中国国家统计局公布，中国7月粗钢产量为6,681万吨，同比增长2.6%；当月原油加工量4,532万吨，同比增长2.5%。

--中国热股：万科A午后封住涨停，恒大继续收购预期又起

中国最大房企--万科A股午后封住涨停，中国恒大继续收购的预期又起。

--汽车产业：7月中国汽车销量同比增长23%，增速为2013年1月来最快

中国汽车工业协会表示，中国7月汽车销售较上年同期成长23%至190万辆，为逾三年半来最大月度增幅。

--路透专访：中国黄金投资需求大增，平衡型投资者黄金资产配比建议2-10%--WGC

随着上半年黄金价格迅猛上涨，中国黄金市场出现特殊行情：金饰需求下滑，拖累整体黄金总需求出现下降；但同时黄金投资需求大幅增加，占总需求比重已经从2013年的20%攀升至40%。

--《焦点》阿里巴巴季度营收同比大增59%，激励股价创逾一年高位

中国电子商务巨头阿里巴巴集团公布自2014年底上市以来的最大营收增幅，提振股价升至逾一年高位。

--《焦点》VR正从理想变为现实，中国风投资本期望从硬件和内容中掘金

虚拟现实（VR）正成为全球关注的焦点，不仅日本索尼、台湾宏达电(HTC)等硬件设备巨头陆续推出VR设备，亦有不少公司不断推出VR游戏和VR视频，今年被外界誉为“VR元年”。

--香港新股：光大证券H股以接近招股价区间中端定价，集资11亿美元--IFR