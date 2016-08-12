新闻稿：中国7月份国民经济运行基本平稳--国家统计局

7月份，受国内部分地区遭遇较重洪涝灾害和高温酷暑以及国内外市场需求疲弱等因素影响，部分指标增速有所放缓，但就业物价形势稳定，供给侧结构性改革加力推进，新兴动力继续累积，国民经济形缓势稳，仍运行在合理区间。 一、工业生产基本稳定，企业效益继续改善 7月份，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.0%，增速比上月回落0.2个百分点，与上年同期持平；环比增长0.52%，比上月加快0.02个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长2.9%，集体企业下降1.5%，股份制企业增长6.3%，外商及港澳台商投资企业增长5.1%。分三大门类看，采矿业增加值同比下降3.1%，制造业增长7.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.4%。工业结构继续优化，高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长12.2%和10.7%，增速分别比上月加快0.6和1.9个百分点，比规模以上工业快6.2和4.7个百分点。规模以上工业企业产销率达到97.6%。1-7月份，规模以上工业增加值同比增长6.0%。 1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额29,998亿元人民币，同比增长6.2%。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.79元，比上年同期减少0.21元；主营业务收入利润率为5.68%，比上年同期提高0.19个百分点。6月末，产成品存货同比下降1.9%，连续3个月下降。 二、固定资产投资增速放缓，第三产业投资和高技术产业投资增长较快 1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）311,694亿元，同比增长8.1%，增速比1-6月份回落0.9个百分点。其中，国有控股投资110,147亿元，增长21.8%；民间投资191,495亿元，增长2.1%，占全部投资的比重为61.4%。分产业看，第一产业投资9,336亿元，同比增长20.6%；第二产业投资122,996亿元，增长3.5 %；第三产业投资179,362亿元，增长10.8%。高技术产业投资增长较快，1-7月份同比增长14.2%，比1-6月份加快1.1个百分点，比全部投资增速快6.1个百分点。基础设施投资仍保持较快增长，1-7月份同比增长19.6%。从到位资金情况看，固定资产投资到位资金336,169亿元，同比增长7.5%。其中，国家预算资金增长21.1%，国内贷款增长10.9%，自筹资金增长1.5%，利用外资下降18.0%。新开工项目计划总投资281,593亿元，同比增长24.0%。从环比看，7月份固定资产投资（不含农户）比上月增长0.31%。 三、房地产销售保持较快增长，去库存效果继续显现 1-7月份，全国房地产开发投资55,361亿元，同比增长5.3%，增速比1-6月份回落0.8个百分点，比上年同期加快1.0个百分点。其中，住宅投资增长4.5%。房屋新开工面积92,944万平方米，同比增长13.7%，其中住宅新开工面积增长13.1%。全国商品房销售面积75,760万平方米，同比增长26.4%，其中住宅销售面积增长26.7%。全国商品房销售额57,569亿元，同比增长39.8%，其中住宅销售额增长41.2%。房地产开发企业土地购置面积11,167万平方米，同比下降7.8%。7月末，全国商品房待售面积71,382万平方米，比6月末减少34万平方米，连续5个月减少，累计减少2,549万平方米。1-7月份，房地产开发企业到位资金79,881亿元，同比增长15.3%。 四、市场销售平稳增长，消费升级类商品旺销 7月份，社会消费品零售总额26,827亿元，同比名义增长10.2%，增速比上月回落0.4个百分点，比上年同期回落0.3个百分点（扣除价格因素实际增长9.8%）。其中，限额以上单位消费品零售额11,806亿元，增长7.3%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额23,126亿元，同比增长10.1%，乡村消费品零售额3,701亿元，增长10.7%。按消费类型分，餐饮收入2,884亿元，同比增长10.9%，商品零售23,944亿元，增长10.1%，其中限额以上单位商品零售11,058亿元，增长7.4%。同比增长较快的有：粮油、食品类增长10.6%，饮料类增长12.6%，日用品增长10.4%，家用电器和音像器材增长11.5%，家具增长13.6%，通讯器材增长11.6%，建筑及装潢材料增长15.0%。从环比看，7月份社会消费品零售总额比上月增长0.75%。1-7月份，社会消费品零售总额同比增长10.3%。 1-7月份，全国网上零售额26,268亿元，同比增长27.5%。其中，实物商品网上零售额21,239亿元，增长26.1%，占社会消费品零售总额的比重为11.6%。 五、进口下降，出口小幅回升 7月份，进出口总额20,888亿元，同比下降0.9%。其中，出口12,158亿元，增长2.9%，比上月加快1.6个百分点；进口8,730亿元，下降5.7%。进出口相抵，顺差3,428亿元。1-7月份，进出口总额132,087亿元，同比下降3.0%。其中，出口76,018亿元，下降1.6%；进口56,069亿元，下降4.8%。 7月份，规模以上工业企业实现出口交货值9,761亿元，同比增长1.3%；1-7月份，规模以上工业企业实现出口交货值64,928亿元，同比下降0.4%。 六、居民消费价格温和上涨，工业生产者出厂价格同比降幅继续收窄 7月份，居民消费价格同比上涨1.8%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，城市上涨1.8%，农村上涨1.5%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨2.8%，衣着上涨1.4%，居住上涨1.6%，生活用品及服务上涨0.6%，交通和通信下降1.6%，教育文化和娱乐上涨1.6%，医疗保健上涨4.3%，其他用品和服务上涨4.4%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨0.4%，猪肉价格上涨16.1%，鲜菜价格下降4.3%。7月份，居民消费价格环比上涨0.2%。1-7月份，居民消费价格同比上涨2.1%。 7月份，工业生产者出厂价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.9个百分点，连续7个月降幅收窄；环比上涨0.2%。1-7月份，工业生产者出厂价格同比下降3.6%。7月份，工业生产者购进价格同比下降2.6%，环比上涨0.3%；1-7月份工业生产者购进价格同比下降4.5%。 总的来看，尽管7月份部分指标增速有所波动，但国民经济运行总体平稳、稳中有进的态势没有改变。下一步，要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，继续坚持稳中求进工作总基调，适度扩大总需求，坚定不移推进供给侧结构性改革，引导良好发展预期，着力激发市场活力，着力释放增长潜力，着力培育新兴动能，促进经济发展稳中向好。（完）