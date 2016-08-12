新闻稿：中国7月份规模以上工业增加值同比增长6.0%--国家统计局

2016年7月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较6月份回落0.2个百分点。从环比看，7月份，规模以上工业增加值增长0.52%，比上月加快0.02个百分点。1-7月份，规模以上工业增加值同比增长6.0%。

分三大门类看，7月份，采矿业增加值同比下降3.1%，制造业增长7.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.4%。 分经济类型看，7月份，国有控股企业增加值同比增长2.9%；集体企业下降1.5%，股份制企业增长6.3%，外商及港澳台商投资企业增长5.1%。 分行业看，7月份，41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长5.0%，纺织业增长5.0%，化学原料和化学制品制造业增长8.8%，非金属矿物制品业增长6.0%，黑色金属冶炼和压延加工业增长1.7%，有色金属冶炼和压延加工业增长5.6%，通用设备制造业增长3.6%，专用设备制造业增长5.6%，汽车制造业增长22.9%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长3.2%，电气机械和器材制造业增长8.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.0%，电力、热力生产和供应业增长6.9%。 分地区看，7月份，东部地区增加值同比增长6.7%，中部地区增长7.6%，西部地区增长6.6%，东北地区下降0.7%。 分产品看，7月份，589种产品中有347种产品同比增长。其中，钢材9,594万吨，同比增长4.9%；水泥21,410万吨，增长0.9%；十种有色金属439万吨，增长0.7%；乙烯146万吨，增长0.3%；汽车197.8万辆，增长25.4%；轿车89.4万辆，增长26.6%；发电量5,506亿千瓦时，增长7.2%；原油加工量4,532万吨，增长2.5%。 7月份，工业企业产品销售率为97.6 %，比上年同期下降0.1个百分点。工业企业实现出口交货值9,761亿元，同比名义增长1.3%。（完）