新闻稿：中国7月份规模以上工业增加值同比增长6.0%--国家统计局

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
路透北京8月12日 - 以下为中国国家统计局周五发布的“2016年7月份规模以上工业增加值增长6.0%”新闻稿全文。
2016年7月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较6月份回落0.2个百分点。从环比看，7月份，规模以上工业增加值增长0.52%，比上月加快0.02个百分点。1-7月份，规模以上工业增加值同比增长6.0%。
分三大门类看，7月份，采矿业增加值同比下降3.1%，制造业增长7.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.4%。 分经济类型看，7月份，国有控股企业增加值同比增长2.9%；集体企业下降1.5%，股份制企业增长6.3%，外商及港澳台商投资企业增长5.1%。 分行业看，7月份，41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长5.0%，纺织业增长5.0%，化学原料和化学制品制造业增长8.8%，非金属矿物制品业增长6.0%，黑色金属冶炼和压延加工业增长1.7%，有色金属冶炼和压延加工业增长5.6%，通用设备制造业增长3.6%，专用设备制造业增长5.6%，汽车制造业增长22.9%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长3.2%，电气机械和器材制造业增长8.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.0%，电力、热力生产和供应业增长6.9%。 分地区看，7月份，东部地区增加值同比增长6.7%，中部地区增长7.6%，西部地区增长6.6%，东北地区下降0.7%。 分产品看，7月份，589种产品中有347种产品同比增长。其中，钢材9,594万吨，同比增长4.9%；水泥21,410万吨，增长0.9%；十种有色金属439万吨，增长0.7%；乙烯146万吨，增长0.3%；汽车197.8万辆，增长25.4%；轿车89.4万辆，增长26.6%；发电量5,506亿千瓦时，增长7.2%；原油加工量4,532万吨，增长2.5%。 7月份，工业企业产品销售率为97.6 %，比上年同期下降0.1个百分点。工业企业实现出口交货值9,761亿元，同比名义增长1.3%。（完）
欲览详情，请点选国家统计局网站：here (发稿 陈杨；审校 杨淑祯)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。