主要国家经济指标预测--8月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月15-20日 -- 中国实际使用外资(FDI)(较上年同期) 1-7月 -- +5.10% 8月14日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季 +0.7% +1.9% GDP(较前季) +0.2% +0.5% 民间消费(初值) +0.2% +0.6% 资本支出 -0.1% -0.7% 8月15日(一) -- 韩国贸易收支(亿美元) 7月修正值 -- 顺差78 出口 -- -10.2% 进口 -- -14.0% 0430 日本工业生产修正值 6月 -- +1.9% 产能利用率指数(较前月) -- -2.4% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- -1.0% 1230 美国纽约联储制造业指数 8月 正2.75 正0.55 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 8月 60 59 2000 美国整体资本流动(亿美元) 6月 -- 净流出110 外资购买美国公债(亿美元) -- 净卖出183 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月11日(四) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超8,918 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超4,922 -- 8月12日(五) 0200 中国规模以上工业增加值(较上年同期) 7月 +6.0% +6.1% 社会消费品零售总额(较上年同期) +10.2% +10.5% 固定资产投资(不含农户)(较上年同期) 1-7月 +8.1% +8.8% 0200 中国路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 8月 63.8 -- 0200 日本路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 8月 40.0 -- 0200 韩国路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 8月 37.6 -- 0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 8月 48.7 -- 0600 德国国内生产总值(GDP)(经季节调整较前季) 第二季初值 +0.4% +0.2% (未经季调较上年同期) +3.1% +1.5% 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +0.4% +0.4% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.4% +0.4% 0600 德国批发物价指数(较前月) 7月 +0.2% -- (较上年同期) -1.4% -- 0645 法国非农就业岗位(较前季) 第二季 +0.2% -- 0800 中国广义货币供应量(M2)(较上年同期) 7月 +10.2% +11.2% 新增人民币贷款(亿) 4,636 8,000 人民币各项贷款余额(较上年同期) 7月末 +12.9% +13.8% 0800 意大利GDP(较前季) 第二季初值 持平 +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.8% 0830 英国建筑业产出(较前月) 6月 -0.9% -1.0% (较上年同期) -2.2% -2.7% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季第二次估值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% 0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 +0.6% +0.5% (较上年同期) +0.4% +0.7% 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 7月 -0.2% +0.2% (较前月) -0.4% +0.1% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +0.7% +1.2% (较前月) -0.3% +0.2% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) +0.8% -- (较前月) 持平 -- 1230 美国零售销售(较前月) 7月 持平 +0.4% 扣除汽车的零售销售(较前月) -0.3% +0.2% 1400 美国企业库存(较前月) 6月 +0.2% +0.1% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 8月初值 90.4 91.5 现况指数 106.1 109.0 预期指数 80.3 78.1 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 许娜/张明钧；审校 郑茵)