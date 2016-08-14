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亚洲 | 2016年 8月 15日 星期一 07:33 BJT

****主要国家经济指标预测--8月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值       前值
    
    8月15-20日 
     --  中国实际使用外资(FDI)(较上年同期)           1-7月         --      +5.10%
    
    8月14日(日)
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率              第二季       +0.7%      +1.9%
             GDP(较前季)                                         +0.2%      +0.5%
             民间消费(初值)                                      +0.2%      +0.6%
             资本支出                                            -0.1%      -0.7%
    
    8月15日(一) 
     --  韩国贸易收支(亿美元)                   7月修正值          --      顺差78
             出口                                                  --      -10.2%
             进口                                                  --      -14.0%
    0430 日本工业生产修正值                           6月          --       +1.9%
             产能利用率指数(较前月)                                --       -2.4%
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                  7月          --       +0.1%
                        (较上年同期)                               --       -1.0%
    1230 美国纽约联储制造业指数                       8月       正2.75     正0.55
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数         8月           60         59
    2000 美国整体资本流动(亿美元)                     6月          --   净流出110
         外资购买美国公债(亿美元)                                  --   净卖出183

            
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值 
    
    8月11日(四)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周   买超8,918        -- 
         外资投资日本股票(亿日圆)                            卖超4,922        --
    
    8月12日(五)
    0200 中国规模以上工业增加值(较上年同期)            7月       +6.0%      +6.1%
             社会消费品零售总额(较上年同期)                     +10.2%     +10.5%
             固定资产投资(不含农户)(较上年同期)      1-7月       +8.1%      +8.8%
    0200 中国路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI)       8月        63.8        -- 
    0200 日本路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI)       8月        40.0        --
    0200 韩国路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI)       8月        37.6        --
    0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI)       8月        48.7        --
    0600 德国国内生产总值(GDP)(经季节调整较前季) 第二季初值      +0.4%      +0.2%
                            (未经季调较上年同期)                 +3.1%      +1.5%
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      7月终值       +0.4%      +0.4%
                                 (较上年同期)                    +0.4%      +0.4%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                         +0.3%      +0.3%
                            (较上年同期)                         +0.4%      +0.4%
    0600 德国批发物价指数(较前月)                      7月       +0.2%        -- 
                         (较上年同期)                            -1.4%        -- 
    0645 法国非农就业岗位(较前季)                   第二季       +0.2%        -- 
    0800 中国广义货币供应量(M2)(较上年同期)            7月      +10.2%     +11.2%
             新增人民币贷款(亿)                                  4,636      8,000
             人民币各项贷款余额(较上年同期)          7月末      +12.9%     +13.8%               
           
    0800 意大利GDP(较前季)                      第二季初值        持平      +0.2%
                  (较上年同期)                                   +0.7%      +0.8%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                        6月       -0.9%      -1.0%
                       (较上年同期)                              -2.2%      -2.7%
    0900 欧元区GDP(较前季)                第二季第二次估值       +0.3%      +0.3%
                  (较上年同期)                                   +1.6%      +1.6%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                        6月       +0.6%      +0.5%
                       (较上年同期)                              +0.4%      +0.7%
    1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期)   7月       -0.2%      +0.2%
                                        (较前月)                 -0.4%      +0.1%
            扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期)              +0.7%      +1.2%
                                       (较前月)                  -0.3%      +0.2%
            扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期)        +0.8%        -- 
                                             (较前月)             持平        -- 
    1230 美国零售销售(较前月)                          7月        持平      +0.4%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                         -0.3%      +0.2%
    1400 美国企业库存(较前月)                          6月       +0.2%      +0.1%
    1400 美国密西根大学消费者信心指数              8月初值        90.4       91.5
                             现况指数                            106.1      109.0
                             预期指数                             80.3       78.1 (完)

    
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 许娜/张明钧；审校 郑茵)

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