中国汇市：人民币早盘缩量小跌，中间价大跌暂未拖累市场自营亦谨慎出手

* 人民币早盘缩量小跌

* 中间价较上日大跌逾280点尽数回吐昨日涨幅

* 客盘购汇暂未受中间价大跌影响

* 自营需等收盘前才会决定是否出手

* 短期料仍难现趋势性走势

路透上海8月12日 - 人民币兑美元即期 周五早盘较上日收盘价小跌，中间价大跌逾280点尽数回吐昨日涨幅。交易员称，虽然中间价波动较大，但市场价略显保守波动有限，客盘购汇需求亦并未受中间价明显影响，自营或需等收盘前才会决定是否出手，但汇价料难现趋势性走势。

他们并指出，近期中间价大幅波动日渐凸显定价机制仍需完善。今日中间价波动仍符合规则，但主因是上日收盘价和中间价存较大偏离，而这种偏离又是受当日美元反弹影响，大行没有对偏离进行修复，由此吸引购汇需求，导致成交明显放量。

“美指不过涨一点点，中间价波动这么大，其实是波动被重复计算了，定价机制还是不太合理。早盘大家都比较谨慎，看下午会不会变化再说。”一中资行交易员称。

北京时间11:56，人民币兑美元 即期报6.6438元,上日收报6.6415元，夜盘终报6.6375元。今日人民币兑美元中间价 报6.6543元，上日中间价为6.6255元。人民币兑美元即期成交额 为88.12亿美元，上日半日为117.5亿美元。

全球汇市方面，美元周五保持强势，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话带来支撑。讲话暗示因通胀压力上升，今年美国升息仍有很大可能性。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.16%至94.49；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至94.9的新低。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7715元, 上日尾盘为6.7653元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6514元, 上一交易日尾盘报6.6437元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6456；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。