中国汇市：人民币早盘缩量小跌，中间价大跌暂未拖累市场自营亦谨慎出手

* 人民币早盘缩量小跌
* 中间价较上日大跌逾280点尽数回吐昨日涨幅
* 客盘购汇暂未受中间价大跌影响
* 自营需等收盘前才会决定是否出手
* 短期料仍难现趋势性走势
路透上海8月12日 - 人民币兑美元即期 周五早盘较上日收盘价小跌，中间价大跌逾280点尽数回吐昨日涨幅。交易员称，虽然中间价波动较大，但市场价略显保守波动有限，客盘购汇需求亦并未受中间价明显影响，自营或需等收盘前才会决定是否出手，但汇价料难现趋势性走势。
他们并指出，近期中间价大幅波动日渐凸显定价机制仍需完善。今日中间价波动仍符合规则，但主因是上日收盘价和中间价存较大偏离，而这种偏离又是受当日美元反弹影响，大行没有对偏离进行修复，由此吸引购汇需求，导致成交明显放量。
“美指不过涨一点点，中间价波动这么大，其实是波动被重复计算了，定价机制还是不太合理。早盘大家都比较谨慎，看下午会不会变化再说。”一中资行交易员称。
北京时间11:56，人民币兑美元 即期报6.6438元,上日收报6.6415元，夜盘终报6.6375元。今日人民币兑美元中间价 报6.6543元，上日中间价为6.6255元。人民币兑美元即期成交额 为88.12亿美元，上日半日为117.5亿美元。
全球汇市方面，美元周五保持强势，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话带来支撑。讲话暗示因通胀压力上升，今年美国升息仍有很大可能性。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.16%至94.49；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至94.9的新低。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7715元, 上日尾盘为6.7653元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6514元, 上一交易日尾盘报6.6437元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6456；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 乔艳红)