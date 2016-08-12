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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 18:02 BJT

《中国企业债发行日程表》--8月12日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级   发行时间     主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*分宜县城市    14.5      7   8/19簿记建档      --       AA       8/22-8/26    长江证券
建设投资开发     (第3-7年末分别偿还20%本金)    
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*长沙开福城市  11        7   8/19簿记建档      --       AA       8/22-8/24    恒泰长财证券
建设投资          (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保提供担保)    
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*江苏金坛国发  18        7   8/19簿记建档      --       AA       8/22-8/24    广发证券
国际投资发展      (第3-7年末分别偿还20%本金)                                  国海证券
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内江市         10        7   8/15簿记建档  *上限5.60%   AA       8/16-8/17    平安证券
兴元实业         (第3-7年末分别偿还20%本金)    
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广州地铁集团   24    可续期  8/15簿记建档  *上限4.28%   AAA      8/16-8/18    海通证券
                  (每三年发行人续期选择权)                                    广州证券 
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贵溪市城市     18        7   8/17簿记建档      --       AA-      8/18-8/19    民生证券
建设投资开发 (第3-7年末还20%本金/重庆进出口信用担保和重庆三峡担保集团共同担保)华融证券
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
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重庆大足城乡建设  12      6   8/10簿记建档     3.97%      AA      8/11-8/16   财通证券
投资集团龙水城区棚户区改造工程
            (第4-6年还20%/30%/50%本金/重庆大足国有资产经营管理集团为差额补偿人)
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巴南区鱼洞棚户区  7.5     7   8/15簿记建档   *上限5.49%   AA      8/16-8/19   湘财证券
改造安置房项目收益债 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆市渝兴建设投资公司为差额补偿人)
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荆门市城市建设    12     10   8/18簿记建档      --        AA      8/19-8/22   光大证券
投资公司漳河新区北片区综合管廊工程   
            (第6-10年还20%本金/荆门高新技术产业开发有限责任公司为差额补偿人)
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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*宣城经济技术     3       4   8/19簿记建档      --        AA-     8/22-8/24   光大证券
开发区建设投资公司 (附第3年末投资者选择权/发行人国有土地使用权抵押担保)
小微企业增信集合债券
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注: *表示新增。(完) 
        
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