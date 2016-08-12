《中国企业债发行日程表》--8月12日

《专栏》一封投资大师写给市场的情书
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
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这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
0248GMT * 美元/日圆在东京中午前快速下跌，发现基金身影 * 一度跌破114.00，触及113.97，目前略高于114.00 * 在114.00及下方有强劲买单，113.90及下方有更多买兴 * 日本进口商再度主导买盘，亦有一些投资者买盘 * 上周四触及低点113.75 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘
“市场参与者预测，这两大事件(叶伦讲话和特朗普就任)可能再度提振美元，”NH Fut ures外汇分析师Park Sung-woo说。 外资料将卖超韩股，接近中午时已经卖超617亿韩元(5,200万美元)韩股，这对股指构成 压力。 电气及电子分类指数跌近1%，权重股三星电子 跌1%，SK海力士 则跌逾2%。 下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为601档和207档。 三年期公债3月合约 跌0.05点至109.62。 0241 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,178.7 1,174.7 日圆/韩元 10.3277/49 10.2452 韩国公债期货 * 109.62 109.67 韩国综合股价指