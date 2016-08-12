《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

《专栏》一封投资大师写给市场的情书
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
以下为路透中文新闻为您整理的8月8日-12日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周微升0.01%。本周汇价大起大落之后，基本回到了上周五收盘价的位置。因美国数据时好时坏带动美元指数大幅波动，人民币并未如市场预期哪般平稳，而是随之起落，但有大行把守易升难贬。而中间价机制透明且波动明显，也给了自营隔夜头寸套利的机会。短期汇市缺乏消息面和政策面的指引，难有明显趋势性升贬，料维持宽幅波动。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周转为小幅净投放，以应对月初例行缴准导致的资金紧势。从央行仅动态微调以保持资金面平稳来看，其对于暂时性的流动性扰动并不担心；尽管基本面仍疲弱，但短期内降准等放水举措依旧难期。
分析人士认为，从前期权威人士谈话，到近日央行本身表态判断，激进宽松措施仍未在日程之内；同时人民币汇率和外汇储备近期持稳，亦使得央行降准对冲的急迫性下降，流动性调节将仍主要仰赖逆回购和MLF（中期借贷便利）等结构性工具。
债市: --中国银行间债市当周现券走强，收益率大幅下行，10年期国债收益率一度创下2002年7月以来的低位。尽管央行货币政策报告最新表述令降准预期降温，且周内银行间流动性连续多日偏紧，但债市配置资金仍然充裕，买盘旺盛推动一二级债市联袂走好；7月经济金融数据整体低迷，基本面不佳亦对债市提供较强支撑。
票据: --中国票据转贴利率当周略有上行，资金收紧且电票市场首度出现风险事件打击收票热情。虽在资产欠配大背景下票据冲抵资产优势仍在，但在市场明朗之前转贴利率料下行动力受阻。
股市: --中国股市沪综指 当周强劲上涨2.5%，为六周来最大。近期市场无风险利率继续下行，股市存在上行动力。另外，在题材股不振的情况下，本周金融地产等低估值权重板块担起领涨大旗，不过成交量未能有效放大，追涨动力仍显不足，在存量资金博弈的格局下，股指目前仍处于上下两难的均衡格局。 (完) (整理 侯向明/孙琦子/吕雯瑾; 审校 乔艳红)
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
0248GMT * 美元/日圆在东京中午前快速下跌，发现基金身影 * 一度跌破114.00，触及113.97，目前略高于114.00 * 在114.00及下方有强劲买单，113.90及下方有更多买兴 * 日本进口商再度主导买盘，亦有一些投资者买盘 * 上周四触及低点113.75 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘
“市场参与者预测，这两大事件(叶伦讲话和特朗普就任)可能再度提振美元，”NH Fut ures外汇分析师Park Sung-woo说。 外资料将卖超韩股，接近中午时已经卖超617亿韩元(5,200万美元)韩股，这对股指构成 压力。 电气及电子分类指数跌近1%，权重股三星电子 跌1%，SK海力士 则跌逾2%。 下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为601档和207档。 三年期公债3月合约 跌0.05点至109.62。 0241 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,178.7 1,174.7 日圆/韩元 10.3277/49 10.2452 韩国公债期货 * 109.62 109.67 韩国综合股价指