重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(8月8日-12日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国央行：强化价格型调节和传导机制，频繁降准易强化政策放松预期

中国央行发布二季度货币政策执行报告称，将进一步完善调控模式，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；并指出频繁降准易强化政策放松预期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。

--《综述》投资大幅放缓中国经济深度调整，财政政策有望继续加码

最新数据显示中国经济仍处于深度调整之中。7月工业、投资和消费数据均不及预期，尤其投资增速降至16年半低位，民间投资增速再创历史新低，印证了当前经济下行压力不容忽视。

--中国数据：7月进出口双降逊预期，外贸形势仍严峻下半年经济将承压

中国7月进出口延续双降之势，均逊于市场预期，内外需偏弱以及大宗商品价格下跌是主因，鉴于全球经济增长仍乏力且贸易保护加剧，外贸仍面临严峻形势。

--中国数据：7月末外汇储备为32,010.57亿美元，环比下降41.05亿美元--央行

中国央行公布，7月末中国外汇储备为32,010.57亿美元，环比下降41.05亿美元，6月为环比增加134.26亿美元。而以SDR计值的7月外汇储备为22,973.31亿SDR，较上月增加60.38亿SDR，上月为增加161.6亿SDR。

--中国数据：7月CPI涨幅回落PPI跌幅收窄，年内通胀温和但货币政策难松

中国7月物价数据续呈CPI涨幅回落、PPI跌幅收窄趋势，食品价格上涨动力减弱将CPI推至半年新低，而大宗商品价格回升带动PPI降幅创下近两年来最小，预计下半年物价仍保持温和水准。

--中国央行：未来经常项目人民币跨境使用将扩大，跨境投融资渠道将拓宽

中国央行表示，展望未来，人民币国际化的基础设施将进一步完善，经常项目人民币跨境使用将进一步扩大，人民币跨境投融资渠道将进一步拓宽，双边货币合作将继续稳步开展，人民币作为储备货币规模将进一步增加。

--《焦点》“稳汇率”权重逐渐下调，中国货币政策仍难主动宽松

“8.11”汇改后人民币持续承压，为防止贬值预期恶化导致的资金无序外流，汇率稳定成为中国央行的重要考量，货币政策调整步伐也明显趋于谨慎。但随着市场对人民币汇率的预期逐步改善，稳汇率在央行货币政策篮子中的权重将逐渐下调。

--中国经济：预计今年全年CPI上涨2.0%，PPI下降2.7%--国家信息中心

中国国家信息中心预测部最新报告预计，今年全年居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.0%，工业品生产者价格指数（PPI）同比下降1.7%。

--中国经济：11省上半年GDP增速未达全年目标，山西和辽宁垫底--人民网

中国官方媒体--人民网报导称，目前除黑龙江外，中国其它30省市已悉数公布上半年GDP；其中11省份上半年增速低于全年预期目标，尤以山西和辽宁为甚，差距超过2个百分点。

--《综述》中国民间投资陡降的深层次原因：预期欠佳及税负沉重等

当中国政府正为民间投资陡降而苦恼，并为激发民间投资开出一系列应对药方时，一场民营企业家们的“诉苦会”则揭开了问题的实质：对实业投资的预期欠佳，税负沉重等显然是不容忽视的深层次因素之一。

--中国房地产：二线城市中苏州“首发”重启限购，南京提高二套房首付比例

中国两大热点城市不约而同收紧了房地产调控。苏州市成为首个重启限购的二线城市，规定非本市户籍购买二套房需累计缴纳一年以上社保，而南京市调高除高淳和溧水之外地区的二套房首付比，高可至50%。

--中国经济：钢铁出口不存在倾销，1-7月去产能仅完成今年目标的47%--发改委

中国国家发改委称，中国钢铁企业出口不存在倾销问题，下半年将加快去产能工作；由于钢铁企业资产规模很大，负债率比较高，将通过兼并重组、资产重组、破产清算等方式妥善解决好债务问题。

--中国经济：十三五形成绿色循环低碳体系，主要资源产出率提高15%--发改委

中国国家和发展改革委员会称，十三五期间，将初步形成绿色循环低碳产业体系，实现企业循环式生产、产业循环式组合、园区循环式改造；到2020年，主要资源产出率比2015年提高15%。

--中国政策：严控企业对外担保抵押等业务，完善金融衍生品投资控制--工信部

中国工业和信息化部等十一部委联合发布指导意见称，要加强全面风险管理，完善金融衍生品投资控制制度，从严控制企业对外担保、抵押、质押等业务。

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【金融】

--中国金融：二季度末商业银行不良率持平于1.75%，拨备覆盖率175.96%--银监会

中国银监会公布数据显示，二季度末商业银行（境内外法人口径）不良贷款率1.75%，与上季末持平，信贷资产质量总体可控；拨备覆盖率为175.96%，较上季末上升0.93个百分点，针对信用风险计提的减值准备较为充足。

--中国金融：全球流动性不足，人民币成占优货币长期具较大升值空间--专家

中国央行金融研究所姚余栋和谢怀筑撰文称，源于国际货币体系的内在缺陷，长期来全球流动性将进入一个相对紧缩长周期，而人民币即将加入SDR，逐渐成为占优货币。在全球流动性不足的前提下，人民币长期看有较大升值空间。

--中国金融：截至6月末银行业资产托管存量规模首超百万亿，同比增近54%

中国银行业协会日前称，资产托管业务正呈高速发展态势，2016年6月末中国银行业资产托管规模首次超过百万亿元，达103.5万亿元人民币，同比增长53.6%。正在清理和整顿中的网络借贷和私募股权领域，其发展方向必将是全面引入全托管机制。

--中国金融：二季度境外投资者对境内金融机构直接投资净流入环比减半--外管局

中国国家外汇管理局称，二季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入18.26亿元人民币，较一季度减少近一半；境内金融机构对境外直接投资净流出379.18亿元，环比扩大逾两倍。

--中国金融：银监会拟允许对去产能的钢铁煤炭企业实施续贷支持--财新

中国媒体财新网报导，中国银监会就《关于钢铁煤炭行业化解过剩产能金融债权债务处置的若干意见》征求意见，其中包含支持金融资产管理公司（AMC）、地方AMC对钢铁煤炭企业开展市场化债转股，并允许对去产能的钢铁煤炭企业实施续贷支持。

--中国金融：山西省七大煤企银行贷款将升级为中长期专项贷款--新华

新华社报导，为支持山西省属七大煤炭集团化解过剩产能、加快转型升级，避免企业短贷长用引发风险，山西省银行业将对焦煤、同煤、阳煤、潞安、晋煤、晋能、山煤等七大省属煤企全面推广转型升级中长期专项贷款。

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【固定收益】

--《分析》中国央行淡静应对资金收敛，临时扰动不足虑仍将定向工具为主

中国央行公开市场本周转为小幅净投放，以应对月初例行缴准导致的资金紧势。从央行仅动态微调以保持资金面平稳来看，其对于暂时性的流动性扰动并不担心；尽管基本面仍疲弱，但短期内降准等放水举措依旧难期。

--《市场观察》中国10年国债收益率底在何方？

中国二季度GDP好于预期，但随之而来的7月宏观经济初步数据，再次给市场浇了冷水--外贸逊于预期，外汇储备再度转为负增长，叠加下半年大概率降速的投资数据和商品房销售，中国并不牢固的经济基础给债市提供了继续做多的动能。

--中国债市：国开行考虑推债券置换操作，将以新券置换次新券--消息

两位消息人士透露，中国国家开发银行正考虑对其在银行间债市发行的债券推出置换操作，换券招标中将以新券置换次新券。业内人士认为，此举主要是针对目前国开10年新老券发行交接时，为市场提供更多选择，以更平稳地实现新老券过渡。

--中国债市：中债登称下周一起将分别发布进出口行和农发行债收益率曲线

中国中央国债登记结算有限责任公司公告称，拟于下周一（15日）起分别发布“中债进出口行债收益率曲线” 和“中债农发行债收益率曲线”，同时停止发布中债政策性金融债收益率曲线。 ==========================================================================

【外汇】

--《人民币综述》汇改周年愿望：走向资本流动真平衡

8.11汇改是人民币汇率市场化征程的重要跨越，当前人民币仍处于“补课”式调整中，短期贬值预期带来资本外流压力使得汇改推进面临一定阻碍。估计短期内将难再推有力度的汇改举措，更多的是对当前政策的修补和完善。

--《热点问答》10位中国外汇从业者之反思：这是一次成功的汇改吗？

811汇改究竟给市场带来了什么？从结果来看，这次改革是成功还是失败？有哪些本可以改进的空间？路透采访了包括外汇交易员、企业财务人士、外汇分析师在内的10位外汇人士，回顾这一年来对汇市变化的切身感受，并表达对汇市未来改革最迫切的期待。

--离岸人民币：农行助力人民币国际化，将获准于迪拜设立清算行--消息

两位消息人士透露，按资产计中国第三大银行--农业银行获准于迪拜设立阿联酋人民币业务清算行；这是该行首次跻身人民币业务清算行。

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【证券/行业】

--中港个股：恒大增持万科股份至5%，未来视情况决定下一步操作

近日大举购入中国最大地产商万科A股股份后，其竞争对手中国恒大宣布，透过旗下子公司增持万科A股，持股比例达到5%，未来将视情况决定继续增持或减持。

--香港个股：港交所CEO称深港通肯定要做，“没有消息就证明消息愈来愈近”

香港交易及结算所（港交所）行政总裁李小加称，深港通肯定要做，“没有消息就证明消息愈来愈近”。

--港股业绩：中移动中期净利同比升5.6%，三年来首次中期业绩恢复增长

以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动宣布，上半年净利按年升5.6%，为三年以来首次中期业绩录得增长，因公司加速4G推广带动移动ARPU（平均每月每户收入）提升。

--中国个股：廊坊发展称恒大无取得其控制权和调整主业的明确计划

中国区域性地产公司--廊坊发展公告称，收到恒大地产集团关于上交所问询函的回复，恒大目前并无取得廊坊发展实际控制权的明确计划，也不存在对其主营业务进行调整的明确计划，但恒大未来12个月拟继续增持廊坊发展金额不少于5,000万元，也不排除取得控制权的可能。

--香港新股：中国邮储银行8月25日将进行上市聆讯，集资料高至100亿美元-IFR

汤森路透旗下IFR援引不愿具名的熟悉内情人士称，中国邮政储蓄银行集资规模高至100亿美元香港首次公开发行（IPO）计划，将于8月25日进行上市聆讯。

--中港个股：中国石化称，正在研究BP退出合资企业赛科石化计划的条款

中国石油化工股份有限公司一位发言人告诉路透，该公司正在讨论英国油气巨头BP计划退出合资企业上海赛科石油化工有限责任公司(SECCO)所提出的条件。路透稍早报导称，BP已聘请投资银行安排出售所持上海赛科石油化工50%股权，出售可能带来20-30亿美元收入。

--汽车产业：中国7月广义乘用车销量同比增长23.3%，基数较低是主因--乘联会

中国乘用车市场信息联席会发布报告称，中国7月广义乘用车销量同比增长23.3%，7月零售同比增速也达到26%。1-7月广义乘用车销量同比增长11.1%。

--中国个股：美的集团结束要约收购库卡，将持有后者94.55%股份

中国家电大厂--美的集团近日已结束要约收购德国工业机器人大厂库卡集团，在计入收购前已持有的股份后，美的集团共将持有库卡集团94.55%股权。

--中国个股：绿地控股基建产业营收年内超千亿元，五年内打造全产业链