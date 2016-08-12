德国数据：第二季经济放缓速度低于预期，得益于出口上升和支出强劲

中国经济：财政赤字具建设性和生产性特质，适度提高赤字率有利经济--专家
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。
路透柏林8月12日 - 德国联邦统计局周五发布的初值数据显示，德国第二季经济增长放缓的幅度不像预期那么大，得益于出口上升，以及政府支出与民间消费的强劲，这帮助抵消掉建筑和机械行业投资走软的影响。
统计局称，德国4-6月当季的经济成长0.4%，第一季为增长0.7%。路透调查预估第二季增长率为0.2%。
第二季未经季节调整的国内生产总值(GDP)较上年同期增长3.1%，比路透调查预估的同比增幅1.5%高出一倍。（完）
(编译 高琦 审校 戴素萍)
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 9,850亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/17 7 2.25% 100 2017/1/17 14 2.40% 200 2017/1/17 2
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