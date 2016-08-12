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债券 | 2016年 8月 12日 星期五 14:18 BJT

德国数据：第二季经济放缓速度低于预期，得益于出口上升和支出强劲

路透柏林8月12日 - 德国联邦统计局周五发布的初值数据显示，德国第二季经济增长放缓的幅度不像预期那么大，得益于出口上升，以及政府支出与民间消费的强劲，这帮助抵消掉建筑和机械行业投资走软的影响。

统计局称，德国4-6月当季的经济成长0.4%，第一季为增长0.7%。路透调查预估第二季增长率为0.2%。

第二季未经季节调整的国内生产总值(GDP)较上年同期增长3.1%，比路透调查预估的同比增幅1.5%高出一倍。（完）

(编译 高琦 审校 戴素萍)

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