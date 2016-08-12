台湾股市：收盘跟随美股小幅反弹，居高思危追价意愿不高

路透台北8月12日 - 台湾股市周五收盘小幅反弹，主要跟随上日美股上扬。分析师表示，市场居高思危，追价力道明显不足，目前多是外资支撑盘势，预料下周台股可能落于高档震荡。

台湾加权股价指数 收涨0.20%,至9,150.39点；今日成交初值 为849.10亿台币，上交易日修正后为935.60亿。

新光投信协理谢学云说，〞只要台币不是大幅回贬，热钱的资金行情应该可以延续。〞

他也表示，近期美国经济数据显现经济反弹力道，各方也渐渐关注美联储对升息议题的看法，一旦美国升息的时间从目前的12月提前，或是有经济数据支撑升息，较可能令资金自新兴市场撤出，值得关注。

根据路透的一项调查，在11月8日美国总统选举过后，美联储可能在12月加息。调查还预测，美国经济增速将加快，但通胀依然相对温和。

元大投信基金经理人陈思蓓则认为，英国脱欧事件后各大机构纷纷下调全球经济增长，但在成熟市场国家如日本及英国扩大货币宽松政策及降息，加上市场预期美国升息步伐可能会放缓，令大量资金开始转向基本面好转但股市还未偏贵的市场，台股即成为外资追踪的对象之一。

她也表示，由于台股殖利率优于许多亚洲市场，在全球低利率的环境下，具有高股息概念的国家更容易受到外资青睐，台股前景仍受期待。

元大投信新闻稿提及，今日MSCI调整权重，台股在〞MSCI全球新兴市场指数〞中权重由12.16%下调至12.09%、亚洲除日本指数权重由14.30%下调至14.20%、全球市场指数则维持在1.29%不变。以〞MSCI全球新兴市场指数〞来看，本次为第十二度遭调降权重，最新权重将在8月31日收盘后生效。