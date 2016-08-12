台湾股市：收盘跟随美股小幅反弹，居高思危追价意愿不高

《专栏》一封投资大师写给市场的情书
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
路透台北8月12日 - 台湾股市周五收盘小幅反弹，主要跟随上日美股上扬。分析师表示，市场居高思危，追价力道明显不足，目前多是外资支撑盘势，预料下周台股可能落于高档震荡。
台湾加权股价指数 收涨0.20%,至9,150.39点；今日成交初值 为849.10亿台币，上交易日修正后为935.60亿。
新光投信协理谢学云说，〞只要台币不是大幅回贬，热钱的资金行情应该可以延续。〞
他也表示，近期美国经济数据显现经济反弹力道，各方也渐渐关注美联储对升息议题的看法，一旦美国升息的时间从目前的12月提前，或是有经济数据支撑升息，较可能令资金自新兴市场撤出，值得关注。
根据路透的一项调查，在11月8日美国总统选举过后，美联储可能在12月加息。调查还预测，美国经济增速将加快，但通胀依然相对温和。
元大投信基金经理人陈思蓓则认为，英国脱欧事件后各大机构纷纷下调全球经济增长，但在成熟市场国家如日本及英国扩大货币宽松政策及降息，加上市场预期美国升息步伐可能会放缓，令大量资金开始转向基本面好转但股市还未偏贵的市场，台股即成为外资追踪的对象之一。
她也表示，由于台股殖利率优于许多亚洲市场，在全球低利率的环境下，具有高股息概念的国家更容易受到外资青睐，台股前景仍受期待。
元大投信新闻稿提及，今日MSCI调整权重，台股在〞MSCI全球新兴市场指数〞中权重由12.16%下调至12.09%、亚洲除日本指数权重由14.30%下调至14.20%、全球市场指数则维持在1.29%不变。以〞MSCI全球新兴市场指数〞来看，本次为第十二度遭调降权重，最新权重将在8月31日收盘后生效。
本地时间15:11，亚洲主要股市大多小涨，MSCI亚太明晟指数 涨0.20%。(完)
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
0248GMT * 美元/日圆在东京中午前快速下跌，发现基金身影 * 一度跌破114.00，触及113.97，目前略高于114.00 * 在114.00及下方有强劲买单，113.90及下方有更多买兴 * 日本进口商再度主导买盘，亦有一些投资者买盘 * 上周四触及低点113.75 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘
“市场参与者预测，这两大事件(叶伦讲话和特朗普就任)可能再度提振美元，”NH Fut ures外汇分析师Park Sung-woo说。 外资料将卖超韩股，接近中午时已经卖超617亿韩元(5,200万美元)韩股，这对股指构成 压力。 电气及电子分类指数跌近1%，权重股三星电子 跌1%，SK海力士 则跌逾2%。 下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为601档和207档。 三年期公债3月合约 跌0.05点至109.62。 0241 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,178.7 1,174.7 日圆/韩元 10.3277/49 10.2452 韩国公债期货 * 109.62 109.67 韩国综合股价指