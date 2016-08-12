中国票据市场：转贴利率略上行，电票风险事件打击市场情绪

路透北京8月12日 - 中国票据转贴利率本周略有上行，资金收紧且电票市场首度出现风险事件打击收票热情。虽在资产欠配大背景下票据冲抵资产优势仍在，但在市场明朗之前转贴利率料下行动力受阻。

“现在（票据）利率和资金成本倒挂，但你拿别的资产也拿不着呀，整个市场上的资产都是比较难找的，...但你要做点票吧，又接二连三的出事，还是出在大行身上。”华东一银行交易员说。

据其介绍，现在市场上一年电票报价在2.77%，但实际上能成交在2.8%甚至更高，不过也跟各家机构进票的路径有关。

他并称，风险事件对市场情绪打击较大，机构谨慎心态加大，转贴利率存在上行概率，但目前尚未看到趋势完全逆转的迹象，毕竟资产欠配严重，“不过利率要再下的话我觉得也得等这个事（电票风险事件）有了结果。”

中国国内媒体--21世纪经济报道今日援引知情人士报导，有不法分子利用虚假材料和公章，在工商银行 廊坊分行开设了河南一家城商行--焦作中旅银行的同业账户，以工行电票系统代理接入的方式开出了10亿级数额的电票；最后这些电票辗转到恒丰银行等贴现，近期恒丰银行发现问题后已经报案。

“我们这块业务基本都停顿在这了，光去扫雷了，庆幸没中招就万幸了，哪还再去收呀。”华北一银行交易员称。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价