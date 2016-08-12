更新版 1-台湾货币市场：拆款利率持稳惟有下调空间，短票利率少数降至0.28%

* 隔拆利率开低，其他天期大致持稳 * 资金浮滥，大银行暗示可微降利率 * 短票利率大致持稳，少量降至0.28% * RP市场资金多，酝酿下周拉低利率 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北8月12日 - 台湾银行间拆款利率周五大致持稳。资金调度人士指出，今天市场资金充裕，拆款市 场以到期续做为主，利率则持稳于上日水准。 他们表示，今天拆款到期量不多，市场亦显得〞很安静〞，但因市场钱实在很多，部分大型商银口气已软 化，暗示下周也许可以适度反应资金状况，把利率稍微往下拉。 〞市场钱多到吓死人，如果你想要钱，只要打一通电话就有了，感觉上就是可以随意花、任意花。〞一大 型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，目前没有很大的消化资金压力，不用急着跟进市场拉低利率，今天拆款利率 不变，对票券商一周拆款仍为0.28%。 一大型票券公司资调人员指出，今天市场很平稳，利率亦无太大变化，一周仍拆在0.26-0.28%，但继中型 和大型商银相继拉低一周拆款利率至0.26%后，态度原本相当坚持的大型银行口气已软化，暗示下周或许可以 顺应市场资金状况，适度下调至〞市场利率水准〞。 台湾银行间隔夜拆款利率 周五开在0.176%，上交易日开盘利率为0.178%，上日加权平均利率收在0. 179%。 本地时间17:38 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.403 31.326 台湾加权股价指数<.TWII 9,150.39 9,131.83 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.210% 0.178-0.200% --一周拆款利率区间 0.176-0.290% 0.178-0.290% --两周拆款利率区间 0.180-0.290% 0.180-0.290% **短票利率少数降至0.28%** 短票方面，票券商交易员指出，今天市场钱很多，短票利率大致持稳于0.29%，但已有少数成交在0.28-0. 285%。 〞今天跨月已经有降到0.28%了，量也还算大啦，下礼拜会尝试开始全面往下调。〞一大型票券公司交易 员说。 他并称，今天成交于0.28%的短票约占20%，但因票量实在太少了，资金又非常多，在大量资金抢买之下， 下周将尝试全面拉低利率。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.291%，区间在0.28-0.30%，成交金额为129.99 亿台币；前日加权平均利率为0.289%，区间则在0.28-0.32%，成交量为86.65亿台币。 台湾央行周五发行2,690亿台币定存单，较今日到期定期存单金额2,690亿台币，发行余额无增减。 下周到期央行定存单共1兆3,250.3亿台币；分别为：周一3,102.50亿、周二4,235.80亿、周三1,978亿、 周四2,316亿及周五1,618亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为329亿台币，累计至周日超额准备3,696亿台币、加计前期1%的 超额准备为4,693亿台币。 **RP利率大致持稳** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员表示，今天投信和银行资金都很多，利率则维持不变，但市场已 酝酿下周将适度拉低利率。 他们指出，今天市场资金依旧非常多，尤其是银行已经快被钱淹死，但表面还是硬撑〞装没事〞，利率暂 时不变，惟随着债券殖利率节节下滑，加上〞货源〞有限，客户又抢的很凶，下周将适度拉低利率。 〞下礼拜要开始循序渐进把利率往下调。〞一大型票券商交易员说。 他表示，债券殖利率节节走低，目前买卖断的利率都很低，货源又少，且手中持有的债券陆续到期，货源 越来越少，客户又抢得很凶，只好利用利率筛选客户，且下周就会把利率微幅拉低。 证券商交易员亦称，今天银行依旧很多钱，利率还是不敢冒然往下，但尾盘似乎有点撑不住的感觉，料下 周有望走低。 〞听说有银行钱都丢不掉，这些银行会比较积极一点，到时就有机会顺势往下拉了。〞一大型证券商交易 员说。 今天有摩根士丹利(Morgan Stanley)发行30年美元固定利率债，金额为10亿美元；下周一(8/15)则有加 拿大皇家银行伦敦分行发行30年期美元计价债券，金额为2.55亿美元。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平于上日的0.27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要 成交在0.29%，上日亦同；而短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，与上日一致。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间持稳在上日的0.21-0.24%，短天期公司债附买 回利率主要成交在0.21-0.25%，上日亦同。(完) (审校 乔艳红)