《中国上海证交所A+B股股价对比表》--8月12日

《专栏》一封投资大师写给市场的情书
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
路透香港8月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.6 435人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 11.6 0.87 2.01 市北高新 22.06 1.206 2.75 大众交通 7.49 0.755 1.49 永生投资 14.34 1.728 1.25 老凤祥 43.1 3.605 1.80 S中纺机 13.5 0.56 3.63 鼎立股份 8.15 0.694 1.77 氯碱化工 14.38 0.808 2.68 双钱股份 19.6 1.125 2.62 海立股份 11.88 0.787 2.27 浦东金桥 20.91 1.602 1.96 外高桥 20.25 1.742 1.75 ST联华 11.45 1.218 1.42 锦江投资 27.28 1.699 2.42 中路股份 27.97 2.188 1.92 金山开发 15.68 0.92 2.57 海欣股份 13.95 0.812 2.59 耀皮玻璃 7.68 0.718 1.61 大江股份 8.52 0.6 2.14 上柴股份 13.6 0.868 2.36 丹化科技 7.35 0.579 1.91 上海三毛 15.69 1.365 1.73 友谊股份 13.25 1.439 1.39 上工申贝 16.18 1.097 2.22 上海机电 21.63 2.18 1.49 宝信软件 22.01 1.839 1.80 上海物贸 14.12 1.026 2.07 自仪股份 21.34 1.654 1.94 上海普天 39.03 1.689 3.48 陆家嘴 22.45 1.528 2.21 华新水泥 7.89 0.628 1.89 锦江股份 32.78 2.527 1.95 鄂尔多斯 9.59 0.885 1.63 华电能源 5.45 0.52 1.58 SST天海 8.79 0.636 2.08 大名城 10.84 0.887 1.84 东方通信 8.76 0.744 1.77 黄山旅游 15.94 1.378 1.74 开开实业 19.23 1.454 1.99 海南航空 3.39 0.644 0.79 ST轻骑 6.14 0.535 1.73 振华重工 4.92 0.509 1.45 锦州港 4.15 0.532 1.17 九龙山 5.78 0.598 1.45 凌云股份 15.11 1.313 1.73 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘 (整理 梁慧仪)
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
0248GMT * 美元/日圆在东京中午前快速下跌，发现基金身影 * 一度跌破114.00，触及113.97，目前略高于114.00 * 在114.00及下方有强劲买单，113.90及下方有更多买兴 * 日本进口商再度主导买盘，亦有一些投资者买盘 * 上周四触及低点113.75 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘
“市场参与者预测，这两大事件(叶伦讲话和特朗普就任)可能再度提振美元，”NH Fut ures外汇分析师Park Sung-woo说。 外资料将卖超韩股，接近中午时已经卖超617亿韩元(5,200万美元)韩股，这对股指构成 压力。 电气及电子分类指数跌近1%，权重股三星电子 跌1%，SK海力士 则跌逾2%。 下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为601档和207档。 三年期公债3月合约 跌0.05点至109.62。 0241 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,178.7 1,174.7 日圆/韩元 10.3277/49 10.2452 韩国公债期货 * 109.62 109.67 韩国综合股价指