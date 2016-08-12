人民币衍生品：本周美元掉期曲线境内走升境外下滑，美元宽松态势料持续

路透北京8月12日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周走升。交易员称，本周以来掉期近端持稳，传导到长端；加上大行的卖压继续减轻，美元掉期曲线小幅上行。与境内不同，离岸美元掉期曲线却呈下跌趋势。

他们并指出，近期境内外美元流动性都比较充裕，掉期短端和货币市场的跨市场操作比较容易，在货币市场上美元的拆借需求不大。另外，对客盘购汇的严格审核并没有放松的迹象，加上即期市场境内外点差收窄后套利需求减少，料美元宽松短期还将持续。

“我觉得掉期近端持稳是本周长端走升的最重要原因。掉期短端已经是比较重要的流动性工具，近端hold住了，交易员肯定觉得有利可图，那买点长端每天roll我就赚钱了。”一股份行交易员称。

他并表示，尽管本周掉期长端走升，但一年期掉期 突破800的可能性不大，波动的大区间500-800点较难突破。

针对最近离岸掉期曲线明显下滑，德国商业银行高级经济学家周浩指出，一年期掉期点 下滑至1,100点左右，主要是因为短期掉期头寸平仓，而这是人民币贬值预期缓解的反映，这一趋势短期可能持续。

他并称，关于离岸掉期曲线下滑还有两个可能的原因。一个是去年811汇改之后中国央行在离岸掉期的操作到期，需要续做，打压了掉期点。另一个是中国企业在离岸市场大量远期购汇来满足其海外投资的外币需求，通过以较低的价格从中资行拿到美元，之后再换成其他币种，这也带来了离岸市场美元/人民币掉期的卖盘头寸，压低掉期点。

北京时间15:15，境内美元/人民币一周期掉期 报33点，一个月期 报100点，一年期 报745点，较上周五分别涨73.68%、31.58%和7.97%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.400/5.000，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.100/4.500，较上周五小升。

在持续多日偏紧后，中国银行间市场周五流动性压力趋于缓和，回购利率亦小幅回落。近期资金面收缩由例行缴准引发，可能还有月初信贷集中投放等因素的叠加影响，尽管压力短暂缓解，但不久后缴税影响又将至，短期料资金供需维持基本平衡。 `