欧元债市：公债收益率上扬，受油价上涨及美国升息前景牵引

美国旧金山联储总裁威廉姆斯在周四刊发的一篇专访中表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年应进一步升息，以反映就业市场状况改善和通胀正在上升的可能性。

根据CME的FedWatch Tool，投资人预期今年12月升息的可能性约为45%。升息将会推升全球债券收益率。

德国10年券收益率 周五上涨2个基点至负0.14%，远离上个月英国公投退欧后触及的纪录低位负0.20%。

“自从在7月跌至纪录低位以来，德债收益率一直相当稳定，油价则有一定的作用，”RBC首席欧洲宏观策略师Peter Schaffrik表示。