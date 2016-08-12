欧元债市：公债收益率上扬，受油价上涨及美国升息前景牵引

《专栏》一封投资大师写给市场的情书
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
美国旧金山联储总裁威廉姆斯在周四刊发的一篇专访中表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年应进一步升息，以反映就业市场状况改善和通胀正在上升的可能性。
根据CME的FedWatch Tool，投资人预期今年12月升息的可能性约为45%。升息将会推升全球债券收益率。
德国10年券收益率 周五上涨2个基点至负0.14%，远离上个月英国公投退欧后触及的纪录低位负0.20%。
“自从在7月跌至纪录低位以来，德债收益率一直相当稳定，油价则有一定的作用，”RBC首席欧洲宏观策略师Peter Schaffrik表示。
0900GMT经济增长数据出炉前，大多数其他欧元区收益率日内小升，西班牙可比债券脱离周四创下的纪录低位0.92%，因有迹象显示联合政府还在继续磋商。(完)
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
“市场参与者预测，这两大事件(叶伦讲话和特朗普就任)可能再度提振美元，”NH Fut ures外汇分析师Park Sung-woo说。 外资料将卖超韩股，接近中午时已经卖超617亿韩元(5,200万美元)韩股，这对股指构成 压力。 电气及电子分类指数跌近1%，权重股三星电子 跌1%，SK海力士 则跌逾2%。 下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为601档和207档。 三年期公债3月合约 跌0.05点至109.62。 0241 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,178.7 1,174.7 日圆/韩元 10.3277/49 10.2452 韩国公债期货 * 109.62 109.67 韩国综合股价指
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================