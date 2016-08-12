亚洲橡胶：TOCOM期胶收高3.7%触及两周高位，周线连续第二周上涨

“隔夜油价飙升和日圆走软引发了盘初的买盘，”一位在东京的交易员说。

油价周五上涨约1%，延续上日涨势，因预期石油出口国可能讨论稳定油市举措，以应对供应过剩的情况。

美元周五保持强势，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话带来支撑。讲话暗示因通胀压力上升，今年美国升息仍有很大可能性。

美元兑日圆 小涨至102.04，脱离约101日圆的本周低点。

“买兴在午盘甚至更强，因市场揣测主要产胶国或在本月后延续出口限制措施，”上述交易员说。

今年年初亚洲主要产胶国达成协议，从3月起的六个月内削减出口61.5万吨。

“我们不知道是不是会延长，但如果真的延长，将对TOCOM期胶利好，因为日本库存相对较低，”该交易员说。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 飙升360元人民币，收于每吨13,035元。

新加坡商品交易所(SICOM)9月期胶 最新报每公斤132.4美分，上涨1.1美分。(完)

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