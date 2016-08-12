版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月12日

路透香港8月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时
间16:12时，1港元=0.85649人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为25.24%，高于上交易日收盘的24.19%。
    
   公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)    H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                       4.50             4.79          1.10
 建设银行                                       5.35             5.69          1.10
 中国银行                                       3.50             3.40          1.20
 农业银行                                       3.21             3.03          1.24
 招商银行                                      17.99            18.46          1.14
 中信银行                                       6.43             5.15          1.46
 交通银行                                       5.84             5.70          1.20
 民生银行                                       9.49             8.44          1.31
 中国人寿                                      21.38            18.62          1.34
 中国平安                                      33.48            39.05          1.00
 中国太保                                      26.14            28.90          1.06
 中信证券                                      17.15            17.96          1.11
 新华人寿                                      43.30            30.45          1.66
 海通证券                                      15.80            13.78          1.34
 华能国际                                       7.25             5.00          1.69
 大唐发电                                       4.08             2.09          2.28
 华电国际                                       5.38             3.84          1.64
 中煤能源                                       5.83             4.00          1.70
 中国神华                                      15.16            15.12          1.17
 中国石油                                       7.34             5.34          1.60
 兖州煤业                                      13.28             4.93          3.15
 中国石化                                       4.92             5.59          1.03
 上海石化                                       6.21             4.08          1.78
 中海油服                                      12.33             6.25          2.30
 仪征化纤                                       3.88             1.53          2.96
 中国铝业                                       3.95             2.81          1.64
 江西铜业                                      15.05             9.45          1.86
 洛阳钼业                                       4.10             1.79          2.67
 紫金矿业                                       3.52             2.95          1.39
 马钢股份                                       2.73             1.87          1.70
 鞍钢股份                                       4.39             3.97          1.29
 重庆钢铁                                       2.52             2.09          1.41
 海螺水泥                                      16.99            21.85          0.91
 洛阳玻璃                                      25.99             4.77          6.36
 京城机电                                      10.17             3.24          3.66
 中联重科                                       4.24             2.68          1.85
 金隅股份                                       4.19             3.17          1.54
 中国国航                                       7.84             6.16          1.49
 东方航空                                       6.81             4.40          1.81
 南方航空                                       7.87             5.27          1.74
 中国远洋                                       5.22             2.80          2.18
 中海集运                                       4.04             1.73          2.73
 中集集团                                      14.19             9.32          1.78
 中海发展                                       6.44             4.62          1.63
 宁沪高速                                       9.14            11.32          0.94
 深高速                                         8.30             7.76          1.25
 成渝高速                                       4.75             2.78          1.99
 皖通高速                                      13.57             6.57          2.41
 广深铁路                                       4.16             3.87          1.26
 中国南车                                       9.10             7.41          1.43
 中国交建                                      11.24             9.40          1.40
 中国铁建                                       9.08            10.08          1.05
 中国中铁                                       6.97             6.27          1.30
 长城汽车                                      10.70             8.02          1.56
 比亚迪                                        59.27            52.15          1.33
 广汽集团                                      25.97            10.88          2.79
 青岛啤酒                                      29.79            28.50          1.22
 白云山                                        26.14            19.58          1.56
 新华制药                                      13.44             6.13          2.56
 海信科龙                                      11.48             5.46          2.45
 南京熊猫                                      15.44             6.51          2.77
 晨鸣纸业                                       8.95             7.08          1.48
 上海医药                                      19.67            19.70          1.17
 中兴通讯                                      14.89            11.24          1.55
 东方电气                                       9.91             6.21          1.86
 潍柴动力                                       8.93             9.99          1.04
 东北电气                                       6.38             2.89          2.58
 广船国际                                      28.81            12.16          2.77
 昆明机床                                       6.72             2.38          3.30
 一拖股份                                       9.41             4.12          2.67
 北辰实业                                       4.33             2.53          2.00
 创业环保                                       7.90             3.99          2.31
 中国中冶                                       3.80             2.43          1.83
 金风科技                                      15.86            11.70          1.58
 丽珠                                          47.48            41.05          1.35
 万科                                          22.78            19.96          1.33
 郑煤机                                         5.76             3.38          1.99
 大连港                                         2.54             1.60          1.85
 山东墨龙                                       9.45             3.47          3.18
 浙江世宝                                      39.58            10.72          4.31
 复星医药                                      21.13            19.10          1.29
 光大银行                                       4.06             3.72          1.27
 东江环保                                      18.66            13.00          1.68
 上海电气                                       8.11             3.27          2.90
 广发证券                                      17.29            18.16          1.11
 华泰证券                                      19.48            17.50          1.30
 东方证券                                      16.59             8.24          2.35
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐