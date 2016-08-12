《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月12日

《专栏》一封投资大师写给市场的情书
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
路透香港8月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:12时，1港元=0.85649人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为25.24%，高于上交易日收盘的24.19%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.50 4.79 1.10 建设银行 5.35 5.69 1.10 中国银行 3.50 3.40 1.20 农业银行 3.21 3.03 1.24 招商银行 17.99 18.46 1.14 中信银行 6.43 5.15 1.46 交通银行 5.84 5.70 1.20 民生银行 9.49 8.44 1.31 中国人寿 21.38 18.62 1.34 中国平安 33.48 39.05 1.00 中国太保 26.14 28.90 1.06 中信证券 17.15 17.96 1.11 新华人寿 43.30 30.45 1.66 海通证券 15.80 13.78 1.34 华能国际 7.25 5.00 1.69 大唐发电 4.08 2.09 2.28 华电国际 5.38 3.84 1.64 中煤能源 5.83 4.00 1.70 中国神华 15.16 15.12 1.17 中国石油 7.34 5.34 1.60 兖州煤业 13.28 4.93 3.15 中国石化 4.92 5.59 1.03 上海石化 6.21 4.08 1.78 中海油服 12.33 6.25 2.30 仪征化纤 3.88 1.53 2.96 中国铝业 3.95 2.81 1.64 江西铜业 15.05 9.45 1.86 洛阳钼业 4.10 1.79 2.67 紫金矿业 3.52 2.95 1.39 马钢股份 2.73 1.87 1.70 鞍钢股份 4.39 3.97 1.29 重庆钢铁 2.52 2.09 1.41 海螺水泥 16.99 21.85 0.91 洛阳玻璃 25.99 4.77 6.36 京城机电 10.17 3.24 3.66 中联重科 4.24 2.68 1.85 金隅股份 4.19 3.17 1.54 中国国航 7.84 6.16 1.49 东方航空 6.81 4.40 1.81 南方航空 7.87 5.27 1.74 中国远洋 5.22 2.80 2.18 中海集运 4.04 1.73 2.73 中集集团 14.19 9.32 1.78 中海发展 6.44 4.62 1.63 宁沪高速 9.14 11.32 0.94 深高速 8.30 7.76 1.25 成渝高速 4.75 2.78 1.99 皖通高速 13.57 6.57 2.41 广深铁路 4.16 3.87 1.26 中国南车 9.10 7.41 1.43 中国交建 11.24 9.40 1.40 中国铁建 9.08 10.08 1.05 中国中铁 6.97 6.27 1.30 长城汽车 10.70 8.02 1.56 比亚迪 59.27 52.15 1.33 广汽集团 25.97 10.88 2.79 青岛啤酒 29.79 28.50 1.22 白云山 26.14 19.58 1.56 新华制药 13.44 6.13 2.56 海信科龙 11.48 5.46 2.45 南京熊猫 15.44 6.51 2.77 晨鸣纸业 8.95 7.08 1.48 上海医药 19.67 19.70 1.17 中兴通讯 14.89 11.24 1.55 东方电气 9.91 6.21 1.86 潍柴动力 8.93 9.99 1.04 东北电气 6.38 2.89 2.58 广船国际 28.81 12.16 2.77 昆明机床 6.72 2.38 3.30 一拖股份 9.41 4.12 2.67 北辰实业 4.33 2.53 2.00 创业环保 7.90 3.99 2.31 中国中冶 3.80 2.43 1.83 金风科技 15.86 11.70 1.58 丽珠 47.48 41.05 1.35 万科 22.78 19.96 1.33 郑煤机 5.76 3.38 1.99 大连港 2.54 1.60 1.85 山东墨龙 9.45 3.47 3.18 浙江世宝 39.58 10.72 4.31 复星医药 21.13 19.10 1.29 光大银行 4.06 3.72 1.27 东江环保 18.66 13.00 1.68 上海电气 8.11 3.27 2.90 广发证券 17.29 18.16 1.11 华泰证券 19.48 17.50 1.30 东方证券 16.59 8.24 2.35 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
0248GMT * 美元/日圆在东京中午前快速下跌，发现基金身影 * 一度跌破114.00，触及113.97，目前略高于114.00 * 在114.00及下方有强劲买单，113.90及下方有更多买兴 * 日本进口商再度主导买盘，亦有一些投资者买盘 * 上周四触及低点113.75 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘
“市场参与者预测，这两大事件(叶伦讲话和特朗普就任)可能再度提振美元，”NH Fut ures外汇分析师Park Sung-woo说。 外资料将卖超韩股，接近中午时已经卖超617亿韩元(5,200万美元)韩股，这对股指构成 压力。 电气及电子分类指数跌近1%，权重股三星电子 跌1%，SK海力士 则跌逾2%。 下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为601档和207档。 三年期公债3月合约 跌0.05点至109.62。 0241 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,178.7 1,174.7 日圆/韩元 10.3277/49 10.2452 韩国公债期货 * 109.62 109.67 韩国综合股价指