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债券 | 2016年 8月 12日 星期五 16:22 BJT

欧洲汇市：英镑徘徊在一个月低点附近，疲弱数据强化政策放松预期

英镑兑美元 跌至1.2959美元，周四一度触及一个月低位1.2936美元。

欧元兑英镑 上涨0.1%至0.8605英镑，多头目标是7月6日高位0.8629。若站上该水准，欧元兑英镑将升至三年高位。

“这突显出外界预期英国央行将把利率降至近零水准以让经济站稳脚步，这样的预期造成英镑的脆弱性成为汇市再三出现的题材，”FXTM分析师Lukman Otunuga表示。

他表示，如果美联储和英国央行之间的货币政策分歧变得更加根深蒂固，那么英镑可能会走跌。美联储今年稍晚料将升息，英国央行上周则降息至纪录低位，并宣布新的购债计划。(完)

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全部现汇报价 (编译 王洋/戴素萍 审校 刘秀红/张明钧)

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