欧洲汇市：英镑徘徊在一个月低点附近，疲弱数据强化政策放松预期

《专栏》一封投资大师写给市场的情书
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
英镑兑美元 跌至1.2959美元，周四一度触及一个月低位1.2936美元。
欧元兑英镑 上涨0.1%至0.8605英镑，多头目标是7月6日高位0.8629。若站上该水准，欧元兑英镑将升至三年高位。
“这突显出外界预期英国央行将把利率降至近零水准以让经济站稳脚步，这样的预期造成英镑的脆弱性成为汇市再三出现的题材，”FXTM分析师Lukman Otunuga表示。
他表示，如果美联储和英国央行之间的货币政策分歧变得更加根深蒂固，那么英镑可能会走跌。美联储今年稍晚料将升息，英国央行上周则降息至纪录低位，并宣布新的购债计划。(完)
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全部现汇报价 (编译 王洋/戴素萍 审校 刘秀红/张明钧)
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
“市场参与者预测，这两大事件(叶伦讲话和特朗普就任)可能再度提振美元，”NH Fut ures外汇分析师Park Sung-woo说。 外资料将卖超韩股，接近中午时已经卖超617亿韩元(5,200万美元)韩股，这对股指构成 压力。 电气及电子分类指数跌近1%，权重股三星电子 跌1%，SK海力士 则跌逾2%。 下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为601档和207档。 三年期公债3月合约 跌0.05点至109.62。 0241 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,178.7 1,174.7 日圆/韩元 10.3277/49 10.2452 韩国公债期货 * 109.62 109.67 韩国综合股价指
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================