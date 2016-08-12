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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 16:43 BJT

日本个股：日本邮政银行第一季公债持有量占投资组合的比例降至38.8%

路透8月12日 - 日本邮政银行 称因追求更高回报而再次减持日本公债，但一名高级官员承认，日本邮政银行正在力求寻找新的投资领域。

日本邮政银行是日本邮政社 的下属公司，周五称截止6月底，其持有的2万亿日圆投资组合中日本公债占到38.8%，低于3月底时的40.1%。

日本邮政银行去年在东京证交所上市，一直在力图转型为机构投资者。但为了保护私营企业竞争，该行被禁止进行传统贷款业务，而且其大部分收入必须从投资活动中赚取。

在截至6月的第一财季，日本邮政银行净利下降14%至679亿日圆，受日本公债回报下跌的影响。

“我们在力图令投资多样化，但我们只能把那些无法找到投资渠道的资金作为储备资金，”日本邮政社高级行政总裁Noboru Ichikura在业绩发布会上对记者说道。

“与其它银行一样，我们很难找到投资，”他说。(完)

(编译 王琛；审校 高琦)

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