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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 17:04 BJT

金属期市：伦敦期铜下滑，因中国经济数据不及预期

其表示，押注中国会有更多货币宽松的市场投机客恐怕会大失所望，因刺激举措将会抑制降低过剩产能并移除资产泡沫的努力。

“今天以偏空的基调展开，中国工业生产和零售销售较预期为差，迄今所有金属均下跌，”Kingdom Futures在报告中表示。

“所有目光将放在经济进一步放缓的迹象，而这只会进一步让金属价格承压。”

0756GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.3%报每吨4,835.50美元，上日涨0.5%；本周有望实现1%的涨幅。期铜价格本周稍早曾下挫至四周低点。

沪铜 小跌0.1%至每吨37,560元人民币(5,653美元)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/戴素萍 审校 王洋/张荻)

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