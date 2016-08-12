金属期市：伦敦期铜下滑，因中国经济数据不及预期

《专栏》一封投资大师写给市场的情书

这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。