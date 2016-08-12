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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 16:58 BJT

香港金融：金管局向法国CIC银行授出银行牌照，即日生效

路透香港8月12日 - 香港金融管理局（HKMA）周五称，金融管理专员已根据《银行业条例》向CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL（CIC） 授予银行牌照，今日生效。 　　CIC于法国注册，是Crédit Mutuel Group（CM Group）的一部分。根据2014年7月号《银行家》杂志的资料，以一级资本计，CM Group是法国第五大及全球第36大的银行集团。 　　继CIC获发给银行牌照后，香港的持牌银行数目为157间。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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