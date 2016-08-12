版本:
中国
货币新闻 | 2016年 8月 12日 星期五 17:03 BJT

投行观点：ROYAL GOLD INC 目标价从78美元调升至88美元--加拿大帝国商业银行(CIBC)

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐