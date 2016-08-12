中国基金：基金子公司需建风控体系，净资本不超风险资本之和--证监会

路透上海8月12日 - 中国证监会周五就基金管理子公司管理规定的修订及专户子公司风险控制指标新规向社会征求意见。新规要求，基金子公司将比照公募基金建立风险准备金制度，建立风险控制监管体系，例如基金专户子公司净资本不低于1亿元人民币，并且不得超过各项风险资本之和。

此次证监会对基金子公司管理规定的修订涉及条款20余条，主要涉及明晰子公司定位，强化基金公司对子公司的控制；完善内部治理，系统性规制子公司组织架构及潜在利益冲突；强化风险管控，促使子公司业务发展规模与风险管控能力相匹配等方面。

新规中对于专户子公司的风控指标包括四项，除上述两项外，还包括净资本流动性指标，即净资本不得低于净资产的四成，旨在防范流动性风险、保证专户子公司能够及时变现相关资产履行到期债务；杠杆率指标，即净资产不得低于负债的两成，旨在控制和防范公司负债风险。

为进一步提高应对风险能力，新规定要求专户子公司应当按照专户业务收入的10%计提风险准备金，达到其管理的资产规模净值的1%时，可不再计提。

基金子公司净资本的调整项目包括金融资产、应收账款、其他资产、或有负债、其他调整项目等五类，在调整项目扣减比例上，专户子公司与证券公司、期货公司大体一致。而在计算风险资本时，将从风险属性和监管导向两个维度差别化设定计算系数，主要目的是引导“去非标化”、限制产品嵌套抑制资金脱实向虚、控制业务风险等。

风控指标新规确定了“控存量，限增量”的思路，对今年1月1日之前已存续的各项业务规模不予计算风险资本，存量资产管理计划可以存续到期，但到期前不得开放申购或追加资金，合同到期后予以清盘，不得续期。对于风险资本的实施，给予最长12个月的过渡期。