日本经济：政府调整基准年份后，CPI数据几无变动

路透东京8月12日 - 日本政府周五调整消费者物价指数(CPI)的基准年份后，今年的CPI数据大体没有变化。该结果与分析师预估大致相同。

日本总务省每五年修正一次消费者物价指数的基准年份。总务省还会修改该指数的组成指标，以便更好地反映消费者的消费趋势。

2011年的调整造成CPI数据重新计算后大幅下调。周五的调整令6月的年度核心CPI数据小幅上修，从下降0.5%修正为下降0.4%。

日本的核心-核心通胀指数不包含食品和能源物价，与美国所用的核心指数类似。截至6月的一年该指数上涨0.5%，原来为上涨0.4%。

8月26日，日本政府将发布以2015年为新基准年份计算的的7月CPI数据。(完)