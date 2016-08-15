台湾债市：10年公债殖利率随美债走低，惟交投趋冷静待周三发行前交易

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透台北8月15日 - 台湾指标10年公债105/4期 殖利率周一早盘下跌。交易员表示，受美债殖利率下滑带动，今天10年券殖利率亦呈下跌走势，惟10年105/11期周三即进入发行前交易，早盘105/04交投明显转趋冷清。
他们指出，因10年券周三将进行换券，今天盘面焦点移转至5年105/8期 ，带动成交量明显扩增，殖利率亦随美债走低。
〞这两天是过度期，礼拜三量才会回来(10年券)。〞一位大型银行交易员说。
他们表示，美国公布数据不如预期，使美国联准会(FED)升息预期降温，美债殖利率应声走跌，早盘10年券殖利率跟着走低。
而央行今天进一步引导隔拆利率开低在0.174%，他们则称，由于市场对央行动作已钝化，短线除非央行有特殊的动作，否则对殖利率走势不会有太大的影响，观察重点仍在美债殖利率走势，及周三10年券发行前交易。
财政部将于9月7日发行10年期「105甲11期」公债共300亿台币，将于9月2日(周五)标售，并在7日(周三)发行；周三(8/17)将进行发行前交易。
美国10年期公债价格上周五尾盘上升16/32，收益率报1.52%，较上周四尾盘下跌超过5个基点。30年期公债价格大涨1-4/32，收益率报2.24%，较周四尾盘下跌约5个基点。
台湾银行间隔夜拆款利率PIBC周一开在0.174%，此为央行自7月引导隔拆利率开盘价以来最低位，上交易日开盘利率为0.176%，上日加权平均利率收在0.177%。
本地时间10:55，五年券105/8 殖利率下跌1.25基点，成交82亿台币；10年券105/4 殖利率下跌0.77基点至0.6695%，成交31.5亿台币；而台股加权指数 下跌0.23%。
交易员预估，今日105/4殖利率主要交投区间料在0.66-0.68%；105/8期则在0.480-0.510%。
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