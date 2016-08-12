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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 18:21 BJT

东南亚股市：多数收低，静候美国零售销售数据

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   381.13    -1.08   -0.28  +14.52   332.82
    新加坡                     2867.40    -2.42   -0.08   -0.53  2882.73
    马来西亚                  1684.15     5.35   +0.32   -0.49  1692.51
    印尼                      5377.20   -41.89   -0.77  +17.07  4593.01
    菲律宾                     7955.86   -25.49   -0.32  +14.44  6952.08
    越南                        655.71    -4.53   -0.69  +13.24   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 张荻/王洋/刘秀红；审校 蔡美珍/艾茂林/李春喜)

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