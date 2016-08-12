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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 18:24 BJT

中国新债：山西省定向发行70.45亿一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海8月12日 - 中国山西省财政厅周五公告，当日采用定向承销方式发行了总额70
.4539亿元人民币一般和专项地方债。两类债券中，三、五、七和10年利率分别为2.75%、2.
90%、3.11%和3.13%，较区间下限上浮15%。

    以下为本次定向地方债具体发行情况：      
 债券类别    规模(亿元)  期限(年)    利率(%  基准利率(%  上浮基点(b  上浮幅
                                     )       )           p)          度(%)
  一般债券       5.2816      3        2.75      2.39        +36        15
                   15.8      5        2.9       2.53        +37        15
                   15.8      7        3.11      2.71        +40        15
                   15.8      10       3.13      2.72        +41        15
    小计        52.6816                                                 
  专项债券       9.7723      5        2.9       2.53        +37        15
                      8      10       3.13      2.72        +41        15
    小计        17.7723                                                 
    总计        70.4539                                                 
    
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)

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