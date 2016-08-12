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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 18:52 BJT

标题新闻：印尼第二季经常帐赤字减至47亿美元，相当于GDP的2%--央行

路透8月12日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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