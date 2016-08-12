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亚洲 | 2016年 8月 12日 星期五 18:55 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货创两个月新高，因供应趋紧

路透吉隆坡8月12日 - 马来西亚棕榈油期货周五触及两个月高点，五个交易日内有四个交易日上涨，因实货供应趋紧。

指标10月棕榈油期货 上涨1.7%，至每吨2,525马币，稍早一度触及日高2,551马币，为6月13日以来最高。

棕榈油价格本周大涨4.9%，为2月以来最大周线涨幅。

交易量为73,297口，高于2015年均量44,600口。

一名吉隆坡交易商表示，“市场正处于向上趋势，供应趋紧，因生产不及。”他将供应短缺归因于厄尔尼诺(圣婴)现象乾旱效应。

此前马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布，7月产出较前月增加3.5%至159万吨。

然而7月产出为六年来同月最低水准，因厄尔尼诺效应影响果实生长。

相关油品方面，芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 上涨0.6%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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